Globo afasta autor com medo de boicote à novela Velho Chico

Após falar que não gosta de "histórias de bicha", Benedito Ruy Barbosa deve passar algum tempo longe dos holofotes. De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do jornal 'Agora S.Paulo', a medida foi tomada pela Globo, juntamente com a família do autor.

Conforme o colunista, a emissora não quer que o dramaturgo dê entrevistas ou se posicione nos veículos para evitar polêmicas e atrapalhar a divulgação da nova novela das 21h, "Velho Chico", que estreia na noite desta segunda-feira, 15.

Além disso, como o comentário não repercutiu muito bem nas redes sociais, a emissora teme que haja um boicote à novela, que terá o ator Rodrigo Santoro como um dos protagonistas.

adblock ativo