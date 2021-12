Globais curtem dia em Salvador antes da gravação final de Segundo Sol

Parte do elenco da novela Segundo Sol, transmitida pela Rede Globo, já está em Salvador para as gravações dos últimos capítulos da novela. Antes das filmagens, os atores curtiram o sol de 28º da capital baiana na piscina do Fera Palace Hotel, localizado na Rua Chile.

Letícia Colin, Chay Suede, Giovanna Antonelli, José de Abreu, Fabíula Nascimento, Luisa Arraes, Armando Babaioff, Roberta Rodrigues e Fabrício Boliveira aproveitaram a vista para a Baía de Todos os Santos.

As gravações acontecem na tarde desta terça-feira, 06, no Farol da Barra. Trios elétricos já estão no local. A novela acaba nesta sexta-feira, 09.

Giovanna Antonelli, protagonista da novela, almoçando no Hotel

Letícia Colin, a Rosa, posando com a bela vista da Baía de Todos os Santos

Roberta Rodrigues e Fabrício Boliveira curtindo o sol de Salvador

Chay Suede é o Ícaro na novela das 9

