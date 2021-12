Gleici é a campeã do BBB 18 e leva prêmio de R$ 1,5 milhão

Com 57,28% dos votos, Gleici é a grande campeã do Big Brother Brasil 2018, e vai levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Após o anúncio do resultado pelo apresentador Tiago Leifert na noite desta quinta-feira, 19, ela agradeceu e dedicou a conquista à família.

A acreana disputou a final do reality com a Família Lima, formada por Ayrton e Ana Clara, que recebeu 3,39% dos votos e terminou em terceiro lugar, levando o prêmio de R$ 50 mil; e Kaysar, que foi o vice-campeão do programa, com 39,33% dos votos e o prêmio de R$ 150 mil.

A final do programa contou com a participação de todos os participantes desta edição, e foi animada pelos shows de Maiara e Maraisa, Ferrugem e Projota.

