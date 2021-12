Glee despede-se de Finn em homenagem a Cory Monteith

A série musical Glee despediu-se na quinta-feira, 9, do personagem Finn Hudson, interpretado pelo falecido ator Cory Monteith, numa homenagem que incluiu canções, lembranças e lágrimas, mas sem uma explicação sobre a morte do personagem.

Os fãs estavam ansiosos para ver como a série do canal Fox lidaria com a perda de um dos seus atores fundamentais, que morreu em julho, aos 31 anos, em decorrência de uma overdose acidental de heroína e álcool.

Apesar do habitual tom leve da série, no ar desde 2009, os roteiristas de Glee muitas vezes abordam assuntos sérios. No caso de Monteith, porém, eles optaram por não usar a trama para passar uma mensagem de alerta sobre o uso de drogas, e não explicaram por que o personagem Finn morreu.

O episódio começa três semanas após o enterro de Finn, com seu irmão adotivo Kurt (Chris Colfer) preparando-se para participar de uma cerimônia póstuma no colégio McKinley, onde a série de passa.

"Todo mundo quer falar sobre como ele morreu, mas quem se importa?", diz Kurt. "Um momento na sua vida inteira. Ligo mais para como ele viveu."

O personagem Finn Hudson era interpretado pelo ator Cory Monteith (Reprodução)

Finn era um personagem central na série. Ele interpretava um jogador de futebol americano que entra para o coral e defende os excluídos da escola -- como tal, era crucial para a mensagem de tolerância que o programa pretende passar.

Lea Michele, protagonista de Glee e namorada de Monteith na vida real, apareceu quase no final do episódio de uma hora, cantando Make You Feel My Love, de Bob Dylan, com lágrimas no rosto. Na série, os personagens de Monteith e Michele também eram namorados.

Monteith não escondia ter problemas com drogas, e em abril esteve pela última vez em uma clínica de reabilitação. Ele foi achado morto em julho num quarto de hotel em Vancouver.

No final do episódio de quinta, o elenco inteiro apareceu em um anúncio de utilidade pública. "Nosso amigo Cory não parecia nem agia como viciado. Ele era feliz, bem-sucedido e parecia ter tudo", disse a atriz Jane Lynch. Em seguida, apareceu na tela um número de telefone que oferece informações sobre tratamentos contra dependências.

