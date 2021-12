Glamouroso mundo do hip-hop americano é retratado em Empire

O glamouroso mundo do hip-hop americano chega à TV brasileira com a estreia da primeira temporada da série Empire, nesta quarta-feira, 12, às 22h30, no Fox Life. O sucesso mundial tem nomes de peso no elenco e na produção. Entre eles, o grande destaque fica com Timbaland, que assina a trilha sonora.

Ele é um dos produtores de maior sucesso no momento e colaborador preferido de artistas como Justin Timberlake, Madonna, Katy Perry, Jay Z e Rihanna.

O aclamado diretor nomeado ao Oscar, Lee Daniels, e o roteirista ganhador do Emmy, Danny Strong estão por trás da série que, além de muita música, trata de temas como família, amor, guerra, dinheiro, luxo. O seriado conta ainda com participação de estrelas como Mary J. Blige, Rita Ora, Snoop Dogg, Estelle e Patti LaBelle.

Enredo

No centro deste império está o magnata da música, Lucious Lyon (Terence Howard), responsável pela gravadora Empire Entertainment. Lyon superou a origem humilde e passado ligado ao tráfico de drogas com ajuda de sua então esposa Cookie (Taraji P. Henson), tornando-se um dos homens mais influentes da indústria musical.

O diagnóstico de uma doença terminal o obriga a decidir qual de seus três filhos herdará o controle de seu império. Seu favorito, o caçula Hakeem (Bryshere Gray), é um músico com muito talento, mas sem senso de responsabilidade.

Jamal (Jussie Smollett) é o filho do meio, prodígio musical e a "ovelha negra" da família, já que Lyon pensa que é homossexual e evitará que ele dirija a gravadora. André (Trai Byers) é o filho mais velho e gerente financeiro da empresa. Conhece a fundo os negócios, mas fica em desvantagem por não ser músico. Nada que sua esposa manipuladora, Rhonda (Kaitlin Doubleday), não tente contornar.

Por fim, o elemento mais desestabilizador desta família, Cookie, que passou 17 anos presa para que Lyon pudesse construir seu império e finalmente está livre das grades para ir atrás do que é seu, sem se importar com quem irá cruzar seu caminho.

