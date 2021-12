Giovanna Ewbank fala sobre trabalhar ao lado do marido

Longe dos folhetins desde Escrito nas Estrelas, Giovanna Ewbank está de volta à TV na novela Joia Rara e, desta vez, trabalhando na mesma produção que o marido, Bruno Gagliasso.

"É muito gostoso estar na mesma novela que o Bruno porque agora a gente consegue almoçar e jantar junto, por exemplo. Não tenho do que reclamar: a gente se encontra o tempo todo e se ajuda muito. A parte ruim eu ainda não descobri", diverte-se a atriz.



Novo visual



Apesar de ser a primeira vez que o casal trabalha junto em uma novela, Giovanna só lamenta não contracenar mais com o marido. "Até agora, nós contracenamos pouco. Sempre estamos em ambientes juntos, mas não temos aquela relação de amizade na novela. Isso é uma pena...", entrega.

Uma das dançarinas do Cabaré Pacheco Leão, de Joia Rara, Giovanna Ewbank garante que tem se divertido coma vedete Cristina. Mais loira do que nunca, ela conta que demorou a se acostumar com o novo visual blond girl.

"Na verdade, eu sempre gostei do meu cabelo ao natural, só com a raiz e as pontas um pouco mais claras. Agora, para a novela, ficou esse loiro platinado. No início, levei um susto. Toda vez que eu me olhava no espelho, falava: Quem é essa? Mas depois me acostumei. A gente sempre fica com medo de mudar, mas é gostoso se transformar, em especial quando é para uma personagem", diz Giovanna, que teve a aprovação do marido famoso. "O Bruno adorou e me pediu para ficar com o cabelo sempre assim".

Com o corpo em forma com seus 56 quilos muito bem distribuídos nos 1,66 metro de altura, Giovanna afirma que não fez nada em especial para ficar com as medidas no lugar. E as aparições na novela das 18 horas confirmam que realmente a atriz está bem.



"A Cristina está sempre aparecendo com a perna e barriga de fora (risos). Eu não fiz uma preparação especial, até porque tenho uma alimentação saudável e pratico esporte. Tenho essa consciência da importância de aliar alimentação saudável com exercício físico. Na verdade, eu não faço nada de excepcional, além do que pratico no meu dia a dia", explica.



Diversão



Apesar de Cristina ser avoada e, ao mesmo tempo, talentosa, Giovanna a classifica como uma menina loura-burra, que sai falando literalmente o que pensa, sem medir as consequências dos seus atos. "Tem sido muito divertido dar vida a Cristina e maravilhoso poder trabalhar com o Marcos Caruso, que é um ator sensacional. Eu vejo a Cristina como uma criança, que não tem vergonha de falar o que pensa. Ela não filtra as coisas e é meio burra, não tem vergonha das besteiras que diz", avalia a atriz.

Ainda sobre a personagem, Giovanna diz que "um dos maiores desafios que tive foi o de aprender a dançar".

