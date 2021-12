Giovanna Antonelli grava Salve Jorge vestida de noiva

A atriz Giovanna Antonelli gravou, na manhã desta segunda-feira, 13, cenas finais da novela Salve Jorge vestida de noiva. É que sua personagem, a delegada Helô, vai oficializar, pela segunda vez, a união com Stenio (Alexandre Nero).



Com um guardar-roupa de dar inveja, a delegada vai aparecer arrancando suspiros com um tomara que caia de renda bem decotado. A figurinista Karla Monteiro contou que o modelo foi escolhido pensando na delegada. "Ela é ousada, não poderia ser um vestido comum", afirmou.

"É um vestido de festa, de renda, off white. Sem a faixa de veludo e com o cabelo solto, ele vira um vestido de réveillon", explicou a figurinista. Para dar um toque de modernidade, Helô terá um arranjo de flor negra no cabelo preso.



Salve Jorge chega ao fim nesta sexta-feira, 17.

