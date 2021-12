Giovanna Antonelli é cortada de novela por não ter "cara de baiana"

A atriz Giovanna Antonelli foi cortada da próxima novela das nove da Globo, "De Volta Para Casa", por não ter uma "aparência baiana", de acordo com a coluna "Notícias da TV" do Uol. A trama de João Emanuel Carneiro é ambientada na Bahia e Giovanna faria o papel da mulher do protagonista, um cantor de axé decadente.

Segundo a coluna, executivos da área artística da Globo consideraram que Giovanna é "muito branca e italiana" para interpretar o papel.

Novela

"De Volta para Casa" será ambientada em Salvador e na ilha de Boipeba. O protagonista será interpretado por Emilio Dantas, o Rubinho de "A Força do Querer". Ele deve passar por uma mudança de visual para o papel.

A trama, que vai substituir "O Outro Lado do Paraíso", vai contar a história de um cantor de axé que é dado como morto. O boato viraliza e as vendas de seus CDs crescem. Então, ele decide se refugiar em Boipeba e começar uma nova vida com outro nome.

