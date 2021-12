A atriz Giovanna Antonelli aproveitou o fato de que Alice, sua personagem em Sol Nascente, mudará o visual na reta final da novela para fazer uma boa ação.

Madrinha da ONG Cabelegria, que faz perucas para crianças que sofrem com as consequências do câncer, ela explicou: "Minhas filhas já cortaram o cabelo e doaram. Meu filho também. Eu não tinha feito ainda. Como resolveram cortar meu cabelo [na novela], o que eu tive de ideia? Vou cortar o meu cabelo!".

Giovanna ressaltou que é necessário ter ao menos 20 centímetros de cabelo para poder realizar a doação e finalizou após passar a tesoura nas próprias madeixas: "Que esse cabelo traga muita alegria e muita esperança para muita gente!".

A atriz gravou todo o momento, que foi disponibilizado no YouTube da ONG.

Giovanna Antonelli corta o próprio cabelo para ajudar crianças com câncer

