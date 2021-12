Giovana Ewbank grava as primeiras cenas do seu novo programa na GNT

Quem acompanha Giovanna Ewbank nas redes sociais sabe que o seu lugar preferido é a ilha de Fernando de Noronha e é lá onde a apresentadora grava a partir desta quinta-feira,16, os primeiros episódios do programa 'No Paraíso', que será exibido no canal GNT.

Com estreia para janeiro de 2019, a série especial de verão, terá além da Giovanna, o seu irmão Gian Luca como apresentador. Na série, eles irão apresentar um pouco da ilha, os moradores e os motivos de considerar Noronha o paraíso do Brasil.

Na lista de convidados estão: bruna Marquezine, Nah Cardoso, Luisa Sonza, Mari Saad, Iza, Preta Gil, Flávio Canto, Fernanda Paes Leme e muito mais.

