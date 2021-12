Gilmore Girls volta em nova temporada

Quase uma década depois do último episódio da série original Gilmore Girls, que estreou no canal americano CW no início dos anos 2000, os personagens Lorelai, de Lauren Graham; Rory, de Alexis Bledel; e Emily Gilmore, de Kelly Bishop, estão de volta para viver as quatro estações do calendário.

O Netflix agendou para o próximo dia 25 a estreia global da série Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar.

A produção de Dorothy Parker Drank Here Productions junto da Warner Bros Television, conta com quatro capítulos de 90 minutos, sendo cada um deles ambientado em uma diferente estação do ano. Como uma espécie de revival do famoso seriado, as garotas Gilmore aparecem lidando com as complicações da vida e da família, na pequena e tranquila Stars Hollow, em Connecticut, nos Estados Unidos.

Além das três atrizes, voltam da versão original os atores Scott Patterson, que faz Luke; Sean Gunn, intérprete de Kirk; e Keiko Agena, que dá vida a Lane Kim.

A morte de Edward Herrmann em 2014, que interpretava o avô Richard Gilmore, fez com que a autora Amy Sherman-Palladino criasse um novo 'capítulo' na história da família. No caso de Emily, como adianta o trailer do Netflix, ela lida bem com a perda do marido e até brinca, de certo modo, com a viuvez.

E por falar em Amy, a criadora e produtora-executiva da série também assina o roteiro e direção de todos os episódios desta minitemporada, ao lado de Daniel Palladino. Enquanto esteve no ar, Gilmore Girls contou com sete temporadas e 152 capítulos.

adblock ativo