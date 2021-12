Gilberto Gil diz que se sente um "velho infantil"

Neste domingo, 23, a apresentadora Marília Gabriela entrevista o músico baiano Gilberto Gil no programa que ela matém no canal GNT. Gil falará sobre a carreira internacional, problemas nas cordas vocais, inspiração e sua passagem pelo Ministério da Cultura.

Sobre os cinco anos e meio que foi ministro, Gil diz que atingiu alguns objetivos, mas que não tinha muita verba. "O trabalho que foi feito no Ministério é um trabalho insano, muita coisa pra fazer e um orçamento muito baixo", conta ele, ainda ressaltando que "abriu espaço para que a noção mais abrangente de cultura tivesse abrigo no Ministério, abriu a coisa para as expressões populares no Brasil".

Na entrevista, o cantor, que está com 70 anos, também revela que ainda se sente jovem. "Um velho infantil é o que eu tenho sido e o que vou ser até ir embora", diz. E ele ainda quer continuar fazendo shows: "Eu tenho a impressão de que o palco continua sendo um destino no sentido geográfico da minha vida".

O programa Marília Gabriela Entrevista vai ao ar a partir das 22 horas.

