Gilberto Braga quer remake às 21h, mas Globo discorda

A Globo e o autor de novelas Gilberto Braga divergem sobre a definição do folhetim das 21h que o novelista está escalado para escrever em 2015. A trama está prevista para estrear após Em Família, título provisório da trama de Manoel Carlos, que estreia depois de Amor à Vida, de Walcir Carrasco.

Braga quer fazer um remake de Água Viva, novela de 1980, que retratava a vida da classe média alta carioca. A Globo, porém, não concorda e deseja que o autor escreva uma obra inédita para a faixa, já que a emissora reserva para remakes o horário das 23h.



A trama de Água Viva girava em torno dos irmãos Miguel (Raul Cortez) e Nelson Fragonard (Reginaldo Faria) que brigavam pelo amor de Lígia (Betty Faria), mãe de dois filhos que não media esforços para ascender socialmente. Miguel era um cirurgião plástico de sucesso e que não concordava com o estilo de vida do seu irmão. O cirurgião era casado com Lucy (Tetê Medina) e tinha uma filha chamada Sandra (Glória Pires). No início da história, Lucy morreu numa explosão de lancha, deixando Miguel viúvo. Sem saber do envolvimento de Lígia com Nelson, Miguel acabou se apaixonando por ela.

Nelson era o irmão mais novo de Miguel, que nunca trabalhou e vivia de renda. Ele era um campeão de pesca com várias amizades influentes, que, um dia, perdeu tudo o que tinha e era obrigado a reconstruir sua vida. Lígia se apaixonou por Nelson, mas não imaginava que ele tinha perdido toda a sua fortuna.

Outra trama importante na novela era o drama da menina Maria Helena (Isabela Garcia). A menina ficou assustada com a possibilidade de deixar o orfanato onde passou grande parte da sua vida. A assistente social Suely (Ângela Leal) era a única amiga de Maria Helena.

