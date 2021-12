Gilberto Braga é internado e faz cirurgia na cabeça

O autor de novelas Gilberto Braga deu entrada na emergência da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, com um quadro de hidrocefalia de pressão normal (HPN). No último dia 30, o autor foi operado em regime de urgência para colocar uma válvula cerebral.

Após a cirurgia, Braga ficou internado no CTI da clínica até a última sexta-feira, 1°, quando recebeu alta.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', nos bastidores da Globo, desde o ano passado, foi acertado que Braga não vai ser mais escalado para fazer novelas, apenas séries, que têm uma curta duração e exigem menos do autor.

