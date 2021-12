Gianecchini ficará só de cuecas em 'Guerra dos Sexos'

Segundo o site do jornal Extra, Reynaldo Gianecchini vai aparecer de sunga branca, em Guerra dos Sexos. Na novela, Nando está trocando de roupa para fazer um teste de modelo quando Roberta (Gloria Pires) entra sem avisar e o flagra com a sunga. Bastante tensa, Roberta não consegue disfarçar o nervosismo e acaba ficando boquiaberta com o corpo esculpido do motorista.

