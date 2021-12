Ghilherme Lobo estreia na TV em Sete Vidas

Tudo ainda é uma grande novidade para Ghilherme Lobo. O ator paulistano de 20 anos, estreante na TV, vive o protagonista Bernardo, de Sete Vidas (Globo). O frio na barriga faz parte. Quando foi chamado para o elenco, ainda em setembro do ano passado, ele diz que sentiu uma mistura incrível de sentimentos. "Tinha felicidade, alívio, ansiedade e outras coisas mais", relembra, aos risos.

Na saga da autora Lícia Manzo, Bernardo é filho único de mãe solteira (Marlene, interpretada por Cyria Coentro), gerado por inseminação artificial. "Ele é um pouco rebelde, sente a falta de uma figura paterna", explica Ghilherme.

A história do personagem dá uma reviravolta quando ele se muda para o Rio de Janeiro atrás do pai biológico. Além dele, mais seis irmãos iniciam a mesma busca pela identidade do pai. "Nossa única semelhança é que eu também tenho meio-irmãos", comenta o ator.

Ghi, como gosta de ser chamado, começou a gravar a novela em novembro e diz estar adorando. "Trabalhar na TV era algo que eu tinha bastante vontade de fazer para poder experimentar e saber se eu gostava. E descobri que gosto", afirma.

Dublador

Ghilherme começou a carreira artística aos sete anos, quando fez parte do elenco de A Bela e a Fera - O Musical da Broadway, que ficou 19 meses em cartaz. Depois, trabalhou como dublador e participou de outros musicais como Peter Pan e Castelo Rá-Tim-Bum. "Eu já sabia que queria ser artista enquanto e quando crescesse", diz. Ainda aos sete anos, começou a fazer aulas de balé clássico. Para ele, música, interpretação e dança se complementam.

A revelação como ator veio a partir do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, fruto do curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2010, do diretor e roteirista Daniel Ribeiro. Em ambas as histórias, Ghilherme vive o cego Leonardo, que tenta ser independente e acaba se apaixonando pelo colega de classe Gabriel, vivido por Fábio Audi.

O longa ganhou mais de dez prêmios em festivais de cinema pelo mundo, entre eles, foi eleito como melhor filme no Festival de Berlim, e no Guadalajara International Film Festival.

"Sinceramente, eu não esperava tanta repercussão por esse trabalho. Era uma notícia boa atrás da outra e cada uma aumentava a minha convicção de que estava (estou) no caminho certo", conta Ghi.

Livre de cobrança

O intérprete de Bernardo conta que está livre de qualquer cobrança por estar na pele de um personagem importante na novela das seis. Da família, ele diz receber apoio, e sente-se abençoado por isso. "A única cobrança é buscar sempre fazer melhor, mas isso independentemente de ser protagonista ou elenco de apoio, solista ou corpo de baile. E o melhor jeito de melhorar em algo, é dar o melhor de si", ensina.

Centrado, o ator resolveu ser vegetariano há dois anos, ao perceber que não concordava com a forma com que o homem trata os animais e a natureza. Ghi continua morando em São Paulo, mas faz cenas quatro vezes por semana, em média, no Rio de Janeiro. Sobre a autora Lícia Manzo ele é só elogios.

"Gosto da consistência do texto dela. As personagens são críveis, não existem tramas mirabolantes, distantes de uma provável ou possível realidade", finaliza.

adblock ativo