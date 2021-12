Geraldo Luís provoca mudanças na Globo e no SBT

A Globo e o SBT acusaram o golpe com o novo programa de Geraldo Luís na Record, o Domingo Show. Em sua estreia, o programa ficou em primeiro lugar absoluto no ibope em São Paulo - principal mercado publicitário do País. Geraldo marcou 12 pontos de média (cada ponto = 65 mil casas sintonizadas), contra 10 da Globo, 6 do SBT e mísero 1 da Band.

O que fazer? O quê?

A Globo ainda deve esperar os próximos "episódios" do Domingo Show para ver se o programa veio mesmo para ficar. Há duas alternativas para a emissora, caso a rival continue bombando: puxar Faustão para entrar mais cedo ou colocar blockbusters inéditos para entrar no ar ao mesmo tempo que Geraldo, e enfraquecê-lo.

Já o SBT...

...tem menos material para mexer na grade, mas também pode investir em filmes. Ou, quem sabe, repetir episódios de Chaves pela trocentésima vez. O mexicano sempre dá ibope.

Calças curtas

Uma coisa é certa: tanto Globo como SBT subestimaram a estreia do Domingo Show. Pagaram para ver. O resultado foi visto mesmo na sede da Record, no bairro da Barra Funda, em SP: a semana tem só empolgação. Só faltaram soltar rojões com a melhor performance da casa em 2014. E ainda apostam que a estreia de Sabrina também vai turbinar os sábados da emissora, que andam decadentes.

Maturidade

Chamou a atenção no SBT a serenidade e segurança com que Eliana anunciou a separação de João Marcelo Bôscoli. Em relacionamentos anteriores também findos, Eliana ficou deprimida, tristonha e choraminguenta. Desta vez, não. Parece que encarou tudo de forma altiva e continua trabalhando sem problemas.

Faustão vai bem

Fausto Silva voltou a registrar ótimos índices de ibope. No último domingo, mesmo com estreias na Record, Faustão ficou tranquilão em primeiro lugar, com 17 pontos de média. Fevereiro e março foram os melhores meses de audiência obtidos pelo ex-gordo nos últimos anos.

Eu te disse! Eu te disse!

Conforme esta coluna antecipou semanas atrás, Adriane Galisteu desistiu mesmo de encontrar um local ao sol na TV aberta e fechou contrato por um ano com os canais Discovery.

Aos amigos, tudo...

...aos críticos, a barra dos tribunais. Em São Paulo e no Rio, pelo menos, são cada vez mais frequentes as ações judiciais que famosos impetram contra jornalistas que publicaram notícias negativas a respeito deles. Não precisa ser nota errada ou mentirosa, não. Qualquer crítica agora já é motivo de contestação na Justiça...

Ou seja....

Do jeito que a coisa vai, chegaremos a um ponto em que, se um crítico avaliar a atuação de uma atriz numa novela como ruim, essa atriz poderá exigir indenização por "danos morais e materiais". Enfim, artistas incompetentes estão se achando o último vatapá quentinho do tabuleiro da baiana.

