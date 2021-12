Geralda é a penúltima eliminada do BBB 16

Dona Geralda foi a penúltima eliminada do BBB 16. Ela foi para o paredão na noite de quinta-feira, 31, indicada pela líder Cacau, e disputou com Ronan, que ela própria indicou para enfrentá-la.

Dona Geralda foi eliminada perdendo em 4 regiões e nos votos do Telefone e SMS, e ela só venceu no Centro-Oeste, onde teve menos votos para sair que Ronan. A sister de 63 anos recebeu 50,48% dos votos na região Norte, 52,46% no Nordeste, 48,19% no Centro-Oeste, 53,06% no Sudeste e 60,66% no Sul. Os votos enviados por telefone e SMS somaram 61,86% dos votos e acrescentaram mais um ponto para ela.

O outro eliminado vai sair no paredão de domingo, 3. Depois, dois serão finalistas do programa, que chega ao fim na terça, 5.

