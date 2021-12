"Geração Brasil": mudanças por conta da Copa do Mundo

A exibição de Geração Brasil passará por algumas alterações por conta da Copa do Mundo. A novela está fora do ar desde a sexta-feira, 13, e retornará na segunda, 23. Durante esse período, serão exibidas pílulas diárias de três minutos na TV e mais ações de interatividade no site da novela.

Na pílula exibida nesta segunda-feira, 16, Davi (Humberto Carrão) vai conseguir burlar o sistema de segurança da Marra Brasil para falar com seu grande amor, Manu (Chandelly Braz), durante o Concurso Geração Brasil.

