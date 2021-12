'Geração Brasil': Jonas Marra consegue fugir da polícia

Gláucia ajudará Jonas a escapar da polícia. A mãe do magnata ouvirá Manu falar com Arthur sobre o plano de levar o dono da Marra à prisão e conseguirá alertar o filho, que fugirá. Tudo começará quando Herval juntar todas as provas para prender Jonas.

O dono da Plugar decidirá dar voz de prisão ao marido de Pamela durante a apresentação do projetor 4D. Ele montará uma operação para desmascará-lo no evento. Durante um intervalo, Manu comentará com Arthur sobre a tensão para executar o plano. Gláucia ouvirá tudo e mandará Jonas fugir.

