"Geração Brasil": capítulos de 9 a 14 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 9 a 12 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 9 (Segunda-feira) - Alex chantageia Jonas

Pamela avisa a Megan, Jonas e Herval sobre a situação de Jack. Megan vai para São Francisco. Verônica avisa a Jonas que não escreverá sobre ele. Elias comenta com Ernesto que acabou herdando a dívida de Bóris. Shin descarta o convite da festa de Tomás. Pamela conta para Dorothy sobre a previsão que a cartomante lhe fez.

Alex tenta tranquilizar Maria em relação a Jonas e Brian. Cidão fala que Matias pode ser seu sucessor, para desespero de Rita. Jonas pede uma homenagem a Jack durante a apresentação do programa. Ludmila se insinua para Ernesto, e Bóris se irrita. Alex chantageia Jonas. Começa a final do concurso Geração Brasil.

Dia 10 (Terça-feira) - Aplicativo é lançado para desafio final do concurso Geração Brasil

A Navegabeat canta no programa. Gláucia flagra Jonas abordando Verônica. Uma reviravolta marca a final do concurso. Ludmila seduz Ernesto. Lara beija Shin. Barata pede Verônica em casamento. Jonas tem uma crise de ansiedade. Rita não gosta de Matias ser obrigado a trabalhar com Cidão. Gláucia avisa a Marisa que mandou fazer um exame de DNA para confirmar a paternidade de Danilo.

Brian pede para Jonas contar seu segredo para Pamela. Jonas confirma seu voo para Murphy e recebe um telefonema misterioso. Acontece um acidente de carro. Pamela se encontra com Herval. Verônica descobre que Jonas foi para Brasília. Um aplicativo é disponibilizado para que os internautas participem do desafio final do concurso Geração Brasil.

Dia 11 (Quarta-feira) - Novo desafio é lançado no aplicativo da final do concurso

Verônica pede para Débora deixá-la investigar o sumiço de Jonas. Herval consola Pamela. Megan fala do acidente de carro, e Brian fica chocado. Shin decide ir à festa de Tomás. Ernesto, Susana e Elias observam Lara e Shin conversando.

Verônica vê Jonas disfarçado entrar em uma van. Jack fica nervoso ao ouvir Brian falar sobre o envelope grená. Verônica encontra Jonas em um sítio, participando de um ritual espiritual. Pamela sente falta do marido. Um novo desafio é lançado no aplicativo da final do concurso Geração Brasil.

Dia 12 (Quinta-feira) - Jonas revela seu segredo para Verônica e eles se beijam

Pamela descobre que Jonas foi para Brasília. Marisa arruma sua mala antes da reunião em família convocada por Gláucia. Iracema avisa que ajudará com as despesas da família e todos ficam agradecidos. Danilo insiste que Sílvio leia o resultado do exame de DNA. Pamela se encontra novamente com Herval.

Verônica se surpreende quando Jonas vai até sua cabana. Gláucia se espanta com o resultado do teste de DNA. Shin orienta Lara a publicar uma mensagem para Brian em seu site. Brian avisa a Dorothy que pretende viajar para o Brasil. Pamela e Herval se beijam. Jonas revela seu segredo para Verônica e eles se beijam.

