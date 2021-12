"Geração Brasil": capítulos de 7 a 12 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 7 a 12 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 7 (segunda-feira) - Brian é sequestrado

Jonas se preocupa com a decisão de Pamela sobre as ações da Marra Brasil. Janaína beija Igor. Gláucia pensa em como tirar as ações da Marra Brasil de Danusa. Cidão e seus capangas prendem Brian. Sílvio informa Barata de que seu irmão quer fazer uma parceria com ele.

Verônica pede para Barata não colocar Vicente como seu herdeiro. Edmilson avisa que Brian foi sequestrado, e Dorothy desmaia. Pamela pede para Herval salvar Brian. Cidão exige que Brian reprograme seu cérebro. Danusa encontra Matias na Marra Brasil. Brian hipnotiza Cidão. Dorothy enfrenta os capangas de Cidão.

Dia 8 (terça-feira) - Débora convida Verônica para fazer biografia de Jonas

Os capangas de Cidão riem de Dorothy, mas são derrubados por ela. Cidão liberta Brian, e Herval o leva para casa. Ernesto decide criar um blog. Herval foge do encontro com Jonas. Danilo encontra um documento perdido de Jonas, e Murphy se irrita.

Elias não deixa Ernesto contar para Barata sobre o vídeo que fez contra Jonas. Shin encontra Lara vestido como adolescente. Jojô entrevista Cidão. Um drone filma uma discussão entre Jonas e Pamela. Débora convida Verônica para fazer a biografia não-autorizada de Jonas.

Dia 9 (quarta-feira) - Edmilson entrega o drone que persegue Jonas

Pamela tenta convencer Jonas de que não conhece Herval. Brian avisa que a reprogramação que fez em Cidão é momentânea. Verônica não aceita o convite para escrever a biografia de Jonas. Jonas e Pamela se reconciliam. Edmilson acerta uma pedra no drone.

Moreira e Jojô temem a reação de Pamela ao ver a matéria com Cidão. Barata convida Ernesto para ser seu gerente de vendas. Dorothy recebe flores, e Brian fica enciumado. Pamela promove Jojô, que indica Verônica para ficar em seu lugar. Edmilson entrega o drone para Jonas.

Dia 10 (quinta-feira) - Verônica pede para se encontrar com Jonas

Verônica se anima com o convite para trabalhar na Parker TV. Moreira convida Dorothy para sair. Tomás descobre que Shin é seu tio. Sílvio mostra para Barata o vídeo de Ernesto criticando Jonas. Jonas se sensibiliza ao saber que Pamela quer contratar Verônica.

Davi e Manuela veem Jonas e Brian entrarem em uma sala secreta. Barata desiste de contratar Ernesto e exige que ele grave um vídeo se desculpando com Jonas. Verônica pede para se encontrar com Jonas. Cidão obriga Vander a mostrá-lo computadores da Plugar. Brian procura Verônica.

Dia 11 (sexta-feira) - Jonas decide financiar aplicativo de Matias e Bóris

Verônica percebe a intenção de Brian e o expulsa de sua casa. Matias avisa a Davi que vai trabalhar com Bóris. Cidão e Vander inventam um perfil no site de relacionamentos. Verônica muda de ideia e aceita o convite de Débora para escrever a biografia de Jonas.

Começam as apresentações do Marra Ideias. Gláucia conversa com Vander pelo site de relacionamentos. Davi e Manuela apresentam o Júnior para Jonas. Jonas decide financiar o aplicativo de Matias e Bóris, e rejeita o projeto de Davi e Manuela

Dia 12 (sábado) - Jonas demite Matias na frente de Davi

Dante decide fazer uma festa para Matias. Ernesto fica impressionado com a história de Barata. Alice chega à festa, e Matias despreza Danusa. Manuela avisa a Davi que fará uma surpresa para comemorar seu aniversário de namoro. Sílvio expulsa Lara de sua casa.

Manuela discute com Igor por causa de Janaína. Jonas e Brian testam um novo aplicativo para o marratablet. Bóris afirma a Ludmila que destruirá a parceria entre Davi e Jonas. Sem saber, Matias espalha um vírus na rede dos computadores da Marra, e Jonas o demite na frente de Davi.

