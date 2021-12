"Geração Brasil": capítulos de 5 a 10 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 5 de abril a 10 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 5 (Segunda-feira) - Jonas Marra apresenta os dez finalistas do concurso

Jonas Marra apresenta os dez finalistas do concurso que lançou no Brasil. Três meses antes, Jonas e Pamela preparam uma festa para a renovação de seus votos. Brian chega para a cerimônia e é cercado por repórteres. Jonas se enfurece quando os acionistas de sua empresa pedem que ele seja substituído. Jonas recebe uma carta. Herval e Rita ficam animados com o computador montado por Davi.

Davi vê Manuela dançando e fica encantado. Verônica pede para o filho Vicente ajudá-la com o computador. Jonas anuncia que lançará um concurso no Brasil para encontrar seu sucessor. Davi se atrapalha durante a apresentação de seu projeto. Pamela fica nervosa diante de Herval. Manuela chega à Navegadance e aparta uma discussão entre Igor e Fred. Jonas mente para Pamela e afirma que está tranquilo com sua decisão de voltar para o Brasil. Fred é preso. Brian obriga Jonas a se abrir com ele.

Dia 6 (Terça-feira) - Megan sofre acidente de carro

Davi recebe uma resposta positiva para o seu projeto. Jack se recusa a falar sobre os problemas da família na frente de Alex. Jonas mostra a carta que recebeu para Brian. Megan chama Alex para participar do brinde em família. Jonas é atacado por um drone. Manuela admira a foto de Davi pelo computador. Jonas recebe uma ameaça. Manuela visita Fred, que lhe pede para apagar todos os arquivos de seu computador. Davi consegue, com o reitor da faculdade, alguns computadores emprestados para a Plugar.

Matias recebe nota baixa em seu trabalho, e Davi reclama com o professor. Pamela pensa em Herval. O comercial que Verônica fez para a loja de Barata volta para a mídia. Jonas avisa que se atrasará para a reunião e os acionistas não o esperam. Megan descobre que foi enganada por Alex e sofre um acidente de carro. Jack avisa a Jonas que ele será substituído se não cumprir a meta da empresa.

Dia 7 (Quarta-feira) - Brian desmascara Alex no palco

Megan é levada para um hospital, e paparazzi fotografam o acidente. Davi, Herval e Rita comemoram a aceitação dos investidores. Jonas fica tenso ao saber que Alex está escrevendo um livro com os segredos de sua família. Arruda flagra Manuela mexendo em seu computador. Brian arma um plano contra Alex e pede a ajuda de Megan. Igor sofre um acidente, e Manuela o acompanha até o hospital.

Verônica consegue uma chance como jornalista de um site. Brian desmascara Alex no palco. Davi reclama do professor de Matias para o reitor da faculdade. Manuela e Davi jogam juntos pela internet. Gláucia é flagrada roubando um batom. Manuela visita o pai na cadeia. Jonas afirma a Brian que não pode fazer nada contra Alex. Gláucia liga para Jonas e garante a Sílvio que conseguirá o dinheiro.

Dia 8 (Quinta-feira) - Chega o dia em que a família Marra voltará ao Brasil

Manuela repreende Fred por mentido para ela. Jonas afirma a Pamela que não reatará com sua família do Brasil. Sílvio se preocupa com a mesada que recebe do irmão. Davi ouve a voz de Manuela como Maya e fica fascinado. Manuela não consegue contar para Igor a verdade sobre Fred. Davi sonha com Maya. Chega o dia em que a família Marra voltará ao Brasil. Jonas pede para Brian guardar sua carta. Os funcionários da Marra International fazem uma homenagem para Jonas. Pamela conta para Dorothy sobre Herval. Davi garante que conseguirá provas contra o professor de Matias. Verônica reclama das matérias que está escrevendo para o site.

Davi invade o sistema da faculdade e entrega para Verônica as pautas do professor Solano. Manuela se preocupa com Igor. Verônica escreve sua matéria sobre o professor Solano. Ernesto divulga a Tecnow e recebe elogios de Edna. Manuela se preocupa com o namoro de Janaína e Igor. Verônica fica animada ao ver sua matéria divulgada na internet. Davi e Manuela conversam como Maya e Golias. A casa de Manuela é atacada. Gláucia afirma que surpreenderá Jonas quando ele chegar ao Brasil. Pamela, Megan, Jonas e Dorothy se despedem de Brian e Jack. Herval observa a foto de Pamela. Um drone segue a limusine de Jonas.

Dia 9 (Sexta-feira) - Jonas passa mal no corredor

Os alunos da faculdade fazem uma manifestação contra o professor Solano, e Davi e Matias comemoram. A família Marra chega ao Brasil. Ernesto arma um encontro com Jonas. A família Marra dá uma coletiva ao chegar no hotel. Gláucia invade a coletiva, e Jonas tenta conter a irritação.

Murphy não deixa Marisa se aproximar de Pamela e Megan. Jonas passa mal no corredor. Matias e Davi ajudam Rita com a festa na Plugar. Herval procura Pamela no hotel. Jonas aceita discursar na Tecnow. Manuela decide deixar a cidade com Igor. Marisa troca olhares com um homem no ônibus. Verônica é enviada para entrevistar Jonas. Sandra vai para Tecnow para rever Jonas.

Dia 10 (Sábado) - Pamela recebe uma mensagem de Herval

Megan pede para voltar com Dorothy para a Califórnia. Pamela recebe uma mensagem de Herval. Verônica ganha um computador de Barata. Marisa se insinua para Vander. Dante seduz Rita. Manuela afirma a Igor que sua vida mudará depois da Tecnow. Jonas não percebe quando um dronepousa na varanda de sua suíte. Marisa orienta Danilo para seduzir Megan. Verônica devolve o presente que ganhou de Barata. Ernesto fica fascinado com Pamela.

Igor tem uma conversa séria com Fred, e Manuela se emociona. Davi e Manuela chegam à feira. Danilo acompanha o trio de Dante no show de calouros. Elias passa mal ao descer do helicóptero. Danilo se aproxima de Megan. Davi fica no lugar de Alice na cantina, enquanto Manuela espera para ser atendida. Verônica e Vicente testam seus fones. Sandra afirma que enfrentará Jonas. Jonas e Verônica se esbarram.

