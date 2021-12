"Geração Brasil": capítulos de 4 a 9 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 4 a 9 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 4 (segunda-feira) - Herval beija Verônica

Verônica deixa a casa de Aroeira. Gláucia se insinua para Dante. Manuela é fria com Davi ao telefone. Barata confessa para Edna que não consegue esquecer Verônica. Verônica confessa estar com medo de descobrir a verdadeira história de Jonas. Rita se desentende com Gláucia, e Danusa fica arrasada. Edna decide publicar o vídeo que fez de Brian fugindo de Marisa.

Rita pede para Davi confiar em Manuela. Danusa decide sair de casa. Edna fica satisfeita com a repercussão do vídeo que divulgou em seu blog. Herval leva Verônica para sair. Brian regride aos 14 anos e Jonas faz ele voltar ao normal. Pamela marca entrevista de Brian para a Parker TV e Moreira manda Shin conduzir. Lara fala, durante a entrevista, que passou a noite com Brian, e Shin se surpreende. Herval beija Verônica.

Dia 5 (terça-feira) - Verônica encontra Jonas na sua casa

Lara salva a reputação de Brian, mas deixa Shin arrasado. Herval convida Verônica para ir a um evento na Plugar. Vander vê o vídeo de Marisa e Brian. Dorothy finge estar feliz com o namoro de Brian. Nacho percebe a alegria de Bóris ao saber que Davi está triste com Manuela. Megan chega a Plugar e as crianças se animam. Na Plugar, Verônica se esbarra em diversas revistas com matérias sobre Jonas e Pamela, mas Herval afirma que as publicações foram herdadas de um amigo.

Davi observa Megan com as crianças e fica admirado. Lara conta para Susana e Iracema que está namorando Brian. Gláucia vê o vídeo de Marisa e Brian. Megan tenta impressionar Davi. Marisa vê seu vídeo com Brian na internet. Pamela se preocupa com o marido, que some sem dar notícias. Verônica encontra Jonas em sua casa.

Dia 6 (quarta-feira) - Davi se surpreende ao encontrar Manuela na sala de Jonas

Verônica tenta expulsar Jonas de sua casa, mas ele começa a passar mal. Sílvio expulsa Marisa de casa. Pamela se desespera com o sumiço do marido. Jonas desmaia, e Verônica é obrigada a chamar Dr. Breno. Verônica leva Jonas em casa, observada por um drone. Jonas se sensibiliza com o estado de Pamela. Verônica conta para Edna sobre seu encontro com Jonas.

Sílvio ouve Marisa falar com Danilo sobre a separação e fica arrasado. Matias mostra para Danusa o vídeo de Brian com Marisa. Marisa vai morar com Danusa, e Gláucia se preocupa com Sílvio. Davi sofre com a falta de notícias de Manuela. Verônica pede para tirar uns dias de folga da biografia de Jonas e Débora não gosta. Davi se surpreende ao encontrar Manuela na sala de Jonas. Verônica mente para Herval, que observa as imagens feitas pelo drone da jornalista com Jonas.

Dia 7 (quinta-feira) - Davi e Manuela discutem

Davi questiona Manuela por não ter o procurado assim que chegou. Verônica decide passar uns dias na casa de sua tia. Manuela faz uma apresentação para os funcionários da Marra, e Davi fica admirado. Shin é hostil com Brian e Pamela durante a entrevista para a Parker TV. Bira convida Ernesto para trabalhar em sua lanchonete. Pamela decide colocar Megan como a próxima personagem do Geração Nem-Nem. Davi e Manuela discutem.

Lara tem uma conversa definitiva com Shin. Brian fica tenso com os pensamentos negativos de Dorothy. Brian chega à casa de Lara para jantar com sua família e conta que foi assaltado. Ernesto fala o que pensa de Manuela para Davi. Pamela descobre que o empresário que queria investir no Júnior procurou Manuela várias vezes, mas não teve retorno.

Dia 8 (sexta-feira) - Ernesto beija Ludmila na frente de Bóris

Davi afirma para Ernesto que os sentimentos de Manuela por ele são verdadeiros. Pamela proíbe Megan de contar para Davi o que elas descobriram sobre Manuela. Iracema discorda das opiniões de Brian. Jonas fala para Pamela, com entusiasmo, sobre o desempenho de Manuela no seminário. Lara tem uma ideia para conquistar Dorothy. Megan começa sua reprogramação com Brian.

Barata repreende Sílvio no trabalho. Davi flagra Manuela conversando sobre seu projeto com Arthur e fica intrigado. Ernesto beija Ludmila na frente de Bóris. Verônica volta para casa e comenta com Edna que não fará a biografia de Jonas. Rita passa mal e fica impedida de apresentar o Geração Nem-Nem no lugar de Pamela. Verônica acompanha Debora até a Parker TV, e Pamela insiste que a jornalista apresente o Geração Nem-Nem.

Dia 9 (sábado) - Marisa dispensa Vander e vai atrás de Sílvio

Pamela e Débora obrigam Verônica a aceitar apresentar o programa. Gláucia tenta convencer Sílvio a tirar Marisa da casa de Danusa. Manuela não gosta quando Davi diz que assistirá ao programa de Megan. Marisa dispensa Vander e vai atrás de Sílvio. Jonas tenta disfarçar seus olhares para Verônica. Começa o Geração Nem-Nem sobre Megan. Verônica entrevista Pamela e Jonas no palco.

O vídeo com a dinâmica de Megan vai ao ar e ela fala sobre Davi. Megan reclama da relação dela com Jonas e o deixa furioso. Após se encontrarem, Marisa e Sílvio ficam animados e voltam cada um para sua casa. Brian cita uma frase de Iracema durante o programa. Verônica fala com Pamela e Jonas sobre o início do relacionamento do casal, e o vídeo com a antiga reportagem de Gláucia, que Jonas proibiu de ir ao ar, é exibido.

