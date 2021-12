"Geração Brasil": capítulos de 28 de julho a 2 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 28 de julho a 2 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (seguda-feira) - Ludmila descobre que Boccardi está falido

Herval e Jonas se enfrentam, e Verônica intervém. Ernesto pensa em investir sua indenização no site de Boccardi. Marisa sonha com Brian. Verônica conta para Edna sobre a visita de Jonas. Davi questiona Jonas sobre o seu projeto secreto. Jonas pede para Murphy pesquisar sobre Herval.

Verônica agradece a Herval por ajudar Vicente. Jonas pede para Davi convidar Vicente para trabalhar na Marra. Manuela se preocupa com Igor. Shin procura Tomás. Ludmila descobre que Boccardi está falido e avisa a Bóris. Manuela implora para Davi deixá-la ir a São Francisco em seu lugar.

Dia 29 (terça-feira) - Pamela entrega para Megan um colar

Davi tenta acalmar Manuela. Megan se prepara para ir à Califórnia. Começa o segundo episódio do Geração Nem-Nem. Ernesto não consegue falar com Boccardi e confessa que pegou dinheiro de Iracema. Lara e Brian desenvolvem uma grande afinidade. Pamela entrega para Megan um colar com um perfume especial.

Davi pede para Jonas deixar Manuela ir a São Francisco em seu lugar. Lara ajuda Brian a desbloquear uma memória. Matias ajuda Danusa a procurar um apartamento perto de sua casa. Gláucia se une a Marisa para convencer Danusa a continuar morando com a família. Ernesto descobre que foi enganado por Boccardi.

Dia 30 (quarta-feira) - Megan tenta seduzir Davi com o perfume

Megan reclama com Jonas de ter que viajar com Manuela. Iracema expulsa Ernesto de sua casa. Megan e Pamela se surpreendem com o número de pessoas pedindo para participar do programa Geração Nem-Nem. Davi convida Vicente para trabalhar com ele na Marra, e Verônica e Herval desconfiam. Tatiana tenta consolar Ernesto.

Iracema pensa em alugar sua cobertura. Gláucia chama Matias para morar com sua família, e Danusa fica furiosa. Megan usa o perfume que Pamela lhe deu e tenta seduzir Davi. Verônica procura Jonas. Gláucia descobre que Iracema alugará sua cobertura. Verônica recebe um e-mail com uma reportagem que Jonas proibiu de ir ao ar.

Dia 31 (quinta-feira) - Davi se desespera com sumiço de Manuela e Igor

Débora decide levar Verônica para falar com o repórter que entrevistou Gláucia. Pamela e Dorothy criticam Brian por tentar reprogramar Barata. Davi mente para Jonas sobre Manuela. Barata descobre um segredo de Dorothy. Barata convida Luene para jantar. Gláucia tenta alugar a cobertura de Iracema. Herval se surpreende ao ver Pamela na Plugar.

Davi se preocupa com o sumiço de Manuela. Verônica vai à casa de Gláucia, mas é expulsa. Iracema acolhe a jornalista e chama Madá para contar o que sabe sobre a mãe de Jonas. Débora faz um telefonema secreto ao saber que Verônica irá procurar Aroeira. Herval vai atrás de Verônica. Thales avisa que Manuela e Igor estão desaparecidos, e Davi se desespera.

Dia 1º (sexta-feira) - Jonas e Brian sobem ao palco para apresentar projeto secreto

Rita tenta acalmar Davi. Barata fala de Verônica para Luene. Davi não consegue dormir e decide contar a verdade para Jonas. Todos na Marra assistem a um documentário sobre Brian. Shin entrevista Lara e Matias. Barata fica arrasado ao ver Verônica com Herval na inauguração do Regenera. Pamela e Rita descobrem que Manuela não apareceu para falar com o possível investidor do Júnior.

Manuela entra em contato com Davi. Pamela inicia a apresentação do Regenera. Jonas e Davi apresentam o novo tablet da Marra. Manuela faz sua apresentação no seminário em São Francisco. Davi se emociona ao ver as crianças da Plugar se apresentando. Jonas e Brian sobem ao palco para apresentar seu projeto secreto.

Dia 2 (sábado) - Verônica provoca Aroeira ao falar de Jonas

Herval percebe Verônica abalada com a apresentação de Jonas. Jonas pede para Davi ajudá-lo em seu novo projeto. Edna filma Brian fugindo de Marisa. Aconselhado por Luene, Barata convida Edna para sair, e Verônica se incomoda. Jonas dá notícias de Manuela para Davi. Vander e Mosca pedem para Ernesto ajudá-los a participar do Geração Nem-Nem. Davi é chamado para jantar na casa de Danusa. Sílvio revela seu problema com Marisa para Elias e Barata.

Dorothy sente ciúmes da aproximação de Lara e Brian. Danilo convida Megan para jantar em sua casa. Sílvio conversa com Marisa. Verônica vai atrás de Aroeira e avisa a Débora. Gláucia se insinua para Dante. Danusa leva Davi e Matias para conhecer o quarto onde Jonas dormia. Megan chega à casa de sua avó. Verônica conversa com Aroeira e o provoca ao falar de Jonas.

