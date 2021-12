"Geração Brasil": Capítulos de 26 a 31 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 26 a 31 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 26 (segunda-feira) - Davi salva Megan de um afogamento na praia

Brian convida Evangelina para jantar. Lara decide contar para Susana a verdade sobre o pai de Tomás. Megan descobre o verdadeiro nome de Golias. Davi sonha com Maya. Danilo convence Megan a usar os serviços de Marisa. Marisa tenta se aproximar de Pamela. Gláucia fala mal de Jonas para Jack. Sílvio procura Jonas. A família Avelar se prepara para passar uma temporada na casa de Iracema. Davi salva Megan de um afogamento na praia. Vander fica interessado em Megan. Jack pede para Tommy investigar Gláucia.

Dia 27 (terça-feira) - Estreia o concurso Geração Brasil

Manuela e Davi se encantam um com o outro. Gláucia acredita que Jack será seu aliado. Tommy conta para Jack tudo o que foi instruído por Jonas a falar sobre sua mãe. Rita vê Herval com a foto de Pamela e estranha sua reação. Verônica convida Edna para morar com ela. As famílias dos candidatos chegam para a apresentação na Parker TV. Estreia o concurso Geração Brasil.

Dia 28 (quarta-feira) - Um drone aparece observando Jonas Marra

Começa o concurso Geração Brasil e a apresentação dos candidatos. Herval pede para falar com Pamela. Will não deixa Megan se aproximar dos candidatos. Brian avisa a Jonas que ele precisa adiantar seus planos. Um drone aparece observando o empresário.

Dia 29 (quinta-feira) - Brian pede Evangelina em casamento

Herval marca um encontro com Pamela. Jonas tem um pesadelo e sai de casa sem revelar seu paradeiro, deixando Pamela preocupada. Lara conversa com Shin sobre Tomás. Verônica se encontra com Jonas e fica nervosa. Pamela chega para falar com Herval. Pamela e Jonas discutem. Gláucia perde a pensão do marido. Brian pede Evangelina em casamento. Sílvio quase flagra Marisa com Vander. Maria tira satisfações com Brian ao saber de seu noivado com Evangelina. Jonas procura a mãe.

Dia 30 (sexta-feira) - Evangelina pede para dormir com Brian

Jonas se desentende com Gláucia e suspende sua mesada. Shin consegue convites para a festa da Coreia, e Tomás fica radiante. Jonas conta para Pamela que Gláucia falou mal dele para Jack. Lara conta para Iracema sobre o pai de Tomás. Evangelina pede para dormir com Brian. Brian teme que Maria fale sobre ele com os jornalistas. Cidão convida Dante para participar de um show na Pedra Lascada.

Dia 31 (sábado) - Gláucia vê Marisa beijando Vander

Barata chega à casa de Verônica. Gláucia vê Marisa beijando Vander. Alex conta o que descobriu sobre Brian para Maria. Jack volta para a Califórnia. Verônica expulsa Barata de sua casa. Verônica e Jonas pensam um no outro. Um drone observa Jonas em sua suíte.

