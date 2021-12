"Geração Brasil": capítulos de 25 a 30 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 25 a 30 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 25 (segunda-feira) - Herval flagra Jonas no quarto de Verônica

Herval se hospeda ao lado do quarto de Verônica. Lara se comove ao ver o entrosamento entre Tomás e Shin. Davi e Megan namoram. Ernesto sonha com Pamela. Dorothy estranha a demora de Brian em aparecer com Vander para o Geração Nem-Nem. Brian decide reprogramar Vander ao vivo.

Pamela inicia o Geração Nem-Nem sobre Vander. Verônica e Jonas se divertem juntos. Herval tenta surpreender Verônica. Manuela sofre por causa de Davi, e Fred tenta consolá-la. Davi conta para Rita sobre a nova empresa com Ernesto. Vander reprograma Brian. Pamela sofre pensando em Jonas. Herval flagra Jonas no quarto de Verônica.

Dia 26 (terça-feira) - Lara procura forma de reprogramar Brian

Verônica pede para Jonas conversar com Pamela antes de assumirem um relacionamento. Herval insiste com Débora para que Verônica escreva a biografia de Jonas. Lara tenta fazer Brian voltar ao normal. Vander consegue beijar Luene. Lara prende Brian no quarto. Jonas afirma a Verônica que Gláucia não contará para Pamela sobre o caso deles. Megan tenta consolar Pamela. Verônica conta para Edna que Jonas vai se separar. Jesus Hernandez chega para se hospedar na mansão Marra, e Jonas pede a Pamela que os dois finjam estar casados.

Lara procura uma forma de reprogramar Brian. Moreira se preocupa com o futuro do programa Geração Nem-Nem. Pamela conta para Dorothy que seu casamento acabou. Jonas avisa a Manuela que ela apresentará o projeto 4D para Jesus, durante um jantar em sua casa. Bóris pensa em sabotar Manuela. Lara consegue reprogramar Brian, e ele a pede em casamento. Herval afirma a Débora que acabará com o romance entre Verônica e Jonas. Verônica questiona Jonas sobre sua conversa com Pamela.

Dia 27 (quarta-feira) - Bóris boicota Manuela e atinge Pamela por engano

Verônica se decepciona com Jonas ao saber que ele tem que fingir estar casado com Pamela. Murphy comenta sobre o entrosamento entre Manuela e Arthur. Pamela convida Lara e sua família para o jantar em homenagem a Jesus, e Brian decide oficializar seu noivado. Bóris se prepara para sabotar a apresentação de Manuela e comenta com Ludmila. Rita encontra Fred na Gambiarra.

Jonas fica mexido com a confiança de Pamela. Rita se sensibiliza com os elogios de Fred. Gláucia não consegue se impor para Iracema. Manuela fica incomodada ao ver Davi com Megan. Pamela é irônica com Jonas ao vê-lo irritado por causa de Davi. Brian entrega a Lara um anel semelhante ao seu. Fred tenta beijar Rita. Bóris boicota Manuela e atinge Pamela por engano.

Dia 28 (quinta-feira) - Arthur e Manuela se beijam

Ludmila teme ser descoberta como cúmplice, e Bóris tenta tranquilizá-la. Manuela fica alterada, e Arthur se preocupa. Manuela desmaia no colo de Davi, que a socorre com Edmilson e Megan. Pamela começa a mudar seu comportamento no evento. Susana e Dorothy ficam alarmadas quando Brian e Lara dizem que levarão Tomás para a lua de mel. Jonas fica chocado ao ver Pamela dançando com Ernesto.

Breno avisa a Davi que Manuela pode ter sido intoxicada. Pamela faz um show e convence Jesus a firmar parceria com a Marra. Rita e Fred pensam um no outro. Gláucia faz intriga de Pamela para Jonas. Megan fica chateada quando Davi prefere ir embora a passar a noite com ela. Arthur cuida de Manuela. Pamela se impõe diante de Jonas. Arthur e Manuela se beijam. Pamela seduz Jonas.

Dia 29 (sexta-feira) - Vicente flagra Verônica e Jonas juntos

Jonas leva Pamela para deitar. Manuela pensa em Davi e Arthur. Megan discute com Jonas e decide sair de casa. Rita confessa para Valdeci que quase beijou Fred. Zac Vírus conta para Manuela que Bóris também boicotou Ernesto na festa Galáxia Andrômeda. Dorothy ouve Jonas falando de Verônica para Brian.

Megan conta para Davi sobre a briga com o pai, e Herval se anima. Jonas demite Bóris. Jonas procura Verônica. Rita se encontra por acaso com Fred. Dorothy conta para Pamela que Megan saiu de casa. Davi vê Manuela e Arthur se beijando. Vicente flagra Verônica e Jonas juntos.

Dia 30 (sábado) - Herval manda para Pamela imagens de Jonas e Verônica

Verônica e Jonas tentam disfarçar, mas Vicente percebe o clima entre os dois. Megan e Davi encontram com Manuela e Arthur na Gambiarra. Ludmila se insinua para Ernesto. Dorothy exige que Brian conte sobre o romance entre Jonas e Verônica. Mosca revela para Manuela que Megan vai morar com Davi. Verônica decide se afastar de Jonas por causa de Vicente. Pamela encontra Herval na Plugar. Dorothy questiona Barata sobre Verônica.

Moreira avisa a Pamela que o Geração Nem-Nem vai sair do ar. Matias conta para Danusa que se inscreveu em um curso pela internet. Rita pensa em Fred e fica desconcertada na presença de Dante. Pamela pede para Jonas sair de casa, e Gláucia implora que o filho a deixe ficar na mansão. Manuela e Arthur ficam juntos. Verônica diz a Jonas que eles precisam se afastar. Herval manda para Pamela as imagens de Jonas e Verônica juntos.

adblock ativo