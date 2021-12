"Geração Brasil": capítulos de 2 a 7 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 2 a 7 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 2 (segunda-feira) - Temporal faz Verônica e Jonas ficarem presos

Jonas explica aos participantes as regras da próxima etapa da disputa. Pamela avisa a Megan que vai procurar mais informações sobre Davi. Alex e Maria pensam em sua vingança contra Brian. Jack chega na Califórnia e é recebido por Brian e Dorothy. Jonas leva Verônica para acompanhar a prova com ele. Maria e outras ex-namoradas de Brian o difamam na TV, e Evangelina o defende.

Pamela pede para Rita não contar para Herval que ela esteve na Plugar. Alice pede para Matias voltar para a faculdade. Jack encerra o contrato de Maria, que fica ainda mais furiosa com Brian. Cai um temporal e Verônica fica presa no mesmo local que Jonas. Um drone observa os dois.

Dia 3 (terça-feira) - Brian é preso

Manu e Davi se aproximam durante a nova etapa do concurso e começa a pintar um clima entre os dois. Verônica janta com Jonas e tenta falar com ele sobre sua família. Jonas avisa a Pamela que passará a noite acompanhando o desempenho dos candidatos.

Pamela sente falta de ter um projeto só seu. Evangelina termina o noivado com Brian. Brian é preso. Iracema e Gláucia se encontram e se alfinetam. Herval convida Pamela para sair. Olinda lê a mão de Pamela. Dorothy se desespera com a prisão de Brian.

Dia 4 (quarta-feira) - Sílvio flagra Marisa com Vander

Cidão convence Dante a fazer um acordo com ele. Alice termina o namoro com Matias. Evangelina pede para falar com Brian. Pamela relembra o que Olinda disse quando leu sua mão. Sílvio flagra Marisa com Vander, e Gláucia comemora. Edna aconselha Verônica a não se envolver com Jonas. Rita descobre que Dante fará um show com Cidão.

Pamela e Jonas discutem antes do programa. Vander incentiva Matias a pegar a van de Cidão para ajudar Alice. Megan avisa a Jonas e Pamela que Brian foi preso. Elias e Suzana voltam para São Paulo. Dante percebe o sumiço da van de Cidão. Matias atropela Danusa. Brian tem um surto, e Dorothy fica nervosa. Verônica toma uma decisão sobre sua relação com Jonas.

Dia 5 (quinta-feira) - Jonas e Verônica se beijam

Jonas se preocupa com o estado de Brian. Dante se apavora quando Matias conta que provocou um acidente com a van de Cidão. Jonas se preocupa com a carta que pediu para Brian guardar. Danusa fica interessada em Matias. Lara leva um fora de Shin. Verônica fica constrangida com os comentários de Megan sobre Jonas e acaba deixando seu gravador na mansão. Pamela pensa em Herval.

Gláucia discute com Marisa. Herval convida Pamela para um evento na Plugar. Verônica convida Barata para jantar. Jack ouve Jonas falar com Brian sobre um envelope grená. Jonas encontra o gravador de Verônica e sai de casa apressado. Jack flagra Alex e Maria na Regenera e tira a carta de Jonas deles. Pamela lembra de Olinda e sente uma tontura. Jonas e Verônica se beijam.

Dia 6 (sexta-feira) - Herval e Pamela se beijam

Verônica implora que Jonas vá embora. Jack guarda o envelope grená. Lara reclama de Shin para Iracema. Dante conta para Cidão o que aconteceu com sua van. Alice briga com o ex-namorado. Cidão exige que Matias trabalhe para ele para pagar a dívida de Dante.

Pamela chega para o evento na Plugar. Herval e Pamela se beijam. Iracema conversa com Shin sobre a festa de Tomás. Jojô afirma para Verônica que Jonas armou para ficar com ela. Brian volta ao seu estado normal, e Jack avisa que contará para Pamela sobre o conteúdo do envelope grená.

Dia 7 (sábado) - Megan tenta seduzir Davi

Jack avisa a Brian que Alex leu a carta que estava no envelope grená. Cidão chama Matias para um trabalho, e Rita se desespera. Megan tenta seduzir Davi. Brian conta para Jonas que Alex e Jack sabem do conteúdo do envelope. Megan convida Danilo para sair. Gláucia pega fios de cabelo de Danilo. Vander briga com Danilo por causa de Megan. Brian pega o envelope grená no quarto de Jack.

Brian informa a Maria que possui a gravação de sua invasão com Alex ao Regenera. Sílvio incentiva Barata a procurar Verônica. Cidão avisa a Dante e Rita que Matias teve que fugir da polícia. Dorothy estranha o estado de Jack. Dante pede que Davi ganhe o concurso para pagar sua dívida com Cidão. Jack se sente mal, e Pamela se desespera.

adblock ativo