"Geração Brasil": Capítulos de 19 a 24 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 19 a 24 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 19 (segunda-feira) - Manuela e Igor flagram Domênico e Janaína juntos

Davi, Matias e Mosca chegam à comunidade da Pedra Lascada e são levados por Vesgo até o local onde Vander está. Edna avisa a Herval que Jonas recebeu novo protesto de Golias. Jonas fica nervoso após conversa com Jack.

Jonas se encontra com Verônica. Luene descobre o paradeiro de Davi. Herval fica impressionado com Golias. Manuela e Igor flagram Domênico e Janaína juntos. Davi garante para Vicente que não denunciou Jonas. Jonas invade a programação da Parker TV e faz um anúncio para todos.

Dia 20 (terça-feira) - Jack surge de braços dados com Gláucia

Pamela, Jack e Megan ficam atônitos com o anúncio de Jonas. Vicente revela a Verônica que Jonas quer encontrar um sucessor. Igor desaparece e Thales sai à sua procura. Jonas manda Murphy convocar uma reunião de emergência com a diretoria da empresa. Jack chega à Marra Brasil.

Herval pede para Davi acabar com Golias. Ernesto leva um fora de Ludmila e vai para o Rio de Janeiro com Iracema. Megan e Gláucia, Verônica e Vicente chegam para a festa na Marra Brasil. Davi decide ir para a inauguração. Verônica sente ciúmes de Jonas e Pamela. Jack surge de braços dados com Gláucia, e Jonas se enfurece.

Dia 21 (quarta-feira) - Jonas anuncia o Concurso Geração Brasil

Jonas tira fotos com Gláucia, mas orienta que seus seguranças apreendam a câmera do fotógrafo. Ernesto não consegue entrar na festa e vê Bóris e Ludmila chegarem à festa. Megan ouve Vicente chamar Davi de Golias. Ernesto briga com Bóris.

Jonas impede Gláucia de dar uma entrevista para Verônica. Megan tenta seduzir Davi. Maria Vergara se aproxima de Brian com um plano. Dorothy descobre o segredo de Maria e Brian. Jonas apresenta seu novo Marraphone. Davi descobre que Megan é filha de Jonas. Jonas anuncia o Concurso Geração Brasil.

Dia 22 (quinta-feira) - Davi consegue se inscrever no Concurso

Shin e Jojô dão informações sobre o Concurso Geração Brasil. Megan observa a foto de Davi. Jonas e Pamela explicam o que os competidores terão que fazer. Marisa sugere que Danilo entre no concurso.

Ernesto, Davi e Manuela se preparam para cumprir a tarefa proposta por Jonas para entrar no concurso. Herval não aceita que Davi tente entrar no Concurso Geração Brasil. Manuela, Bóris, Danilo, Ernesto e Vicente entram no concurso, e Verônica se surpreende com o filho. Davi consegue se inscrever no Concurso Geração Brasil.

Dia 23 (sexta-feira) - Megan procura Davi na Gambiarra

Megan vibra com a inscrição de Davi. Igor resiste à insinuação de Janaína, e Manuela percebe. Jonas pensa em Verônica. Iracema descobre que Gláucia é mãe de Jonas. Sílvio chega atrasado no trabalho e é humilhado por Barata.

Jonas se irrita ao saber que um equipe da Parker TV foi à casa de Gláucia. Megan procura Davi na Gambiarra. Manuela encontra Domênico esperando por ela com flores. Brian revela para Dorothy seu interesse por Evangelina. Alex tenta convencer Maria Vergara a se vingar de Brian.

Dia 24 (sábado) - Manuela recebe uma ligação de Fred

Jojô chega para entrevistar Davi, e Rita fica apreensiva quando ele fala sobre a Plugar. Manuela faz o seu vídeo para o concurso na sede da Marra Internacional. Jonas chama Verônica para escrever um perfil completo sobre ele.

Dorothy leva Evangelina para falar com Brian. Manuela recebe uma ligação de Fred. Herval assiste à entrevista do dono da Marra Brasil com uma expressão sombria.

