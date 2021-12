"Geração Brasil": capítulos de 18 a 23 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 18 a 23 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 18 (segunda-feira) - Davi enfrenta Jonas e acaba demitido da Marra

Davi enfrenta Jonas e acaba demitido da Marra. Manuela disfarça sua emoção na frente de Davi. Shin fica ofendido quando Lara pensa que ele quer usar Tomás para atingi-la. Brian entrevista Vander para o Geração Nem-Nem. Dorothy decide repaginar Barata. Gláucia chega para a reunião de acionistas e Jonas se enfurece ao perceber a presença da mãe.

Matias afirma que ajudará Danusa a pagar o aluguel de seu apartamento. Lara se surpreende ao ver Brian reprogramando Ludmila. Herval comemora a saída de Davi da Marra. Pamela e Megan se voltam contra Jonas após a demissão de Davi. Danusa conta para Sílvio que Gláucia roubou suas ações. Manuela conta para Zac Vírus que Davi foi demitido. Davi e Megan se beijam.

Dia 19 (terça-feira) - Jonas ouve Pamela dizer que apoiará Davi

Megan convence Davi a sair com ela. Vicente conta para Verônica que foi Jonas quem o convidou para trabalhar na Marra. Lara comunica à família que deixará Tomás trabalhar com Shin. Edna sugere a Verônica que Jonas a manipulou. Ernesto fala para Davi divulgar o Júnior no Geração Nem-Nem. Jonas comenta com Brian que precisa atualizar Manuela sobre os novos projetos da Marra. Fred visita Manu.

Sílvio e Danilo saem da casa de Gláucia e pedem para morar com Danusa e Marisa. Megan leva Davi e Ernesto para falar com Pamela sobre o Junior. Gláucia decide fazer uma nova proposta para morar na cobertura de Iracema. Barata sofre com o treinamento de Dorothy. Bóris explica para Ludmila seu plano para tirar Manuela da Marra. Fred se interessa por Rita. Jonas ouve Pamela dizer que apoiará Davi.

Dia 20 (quarta-feira) - Gláucia avisa a Jonas que vai morar com ele

Pamela enfrenta Jonas. Lara comenta com Brian sobre a tristeza de Iracema. Gláucia tenta convencer Sílvio a voltar para casa. Herval acerta sua viagem para Florianópolis. Jonas manda Murphy priorizar o projeto do Júnior. Brian aconselha Jonas a desistir de fabricar o Júnior. Dante teme problemas com Rita ao ser avisado que o Trinca de Espadas foi convidado para fazer um show.

Danusa pensa em como se explicar com Jonas. Pamela afirma a Megan que não se arrepende de ter ficado contra Jonas. Dante convida Rita para ir à gafieira. Iracema aceita fazer palestras no Regenera. Brian e Lara se beijam. Rita sai com Dante. Megan consegue ficar sozinha com Davi e prepara um jantar para ele. Gláucia aparece na mansão Marra e avisa a Jonas que vai morar com ele.

Dia 21 (quinta-feira) - Davi resolve ficar com Megan

Megan e Davi se beijam novamente. Gláucia obriga Jonas a aceitá-la em sua casa. Linus come os ingredientes que Megan trouxe e Davi prepara um jantar para ela. Manuela diz a Fred que não pode ficar com Davi. Pamela não aceita que Gláucia se hospede em sua casa. Matias fica inseguro com Danusa. Davi resolve ficar com Megan. Rita e Fred sentem-se atraídos um pelo outro.

Pamela vibra com a notícia de que Megan e Davi ficaram juntos. Danusa conta para Jonas que foi coagida a entregar as ações para Gláucia. Gláucia comenta com Aroeira que vai tirar proveito de Jonas. Brian tenta reprogramar o cérebro de Jonas. Herval combina com Débora seu encontro com Verônica. Jonas descobre que Verônica vai para Florianópolis. Davi ouve os elogios que Rita faz para Megan e fica pensativo. Jonas flagra Gláucia em seu escritório.

Dia 22 (sexta-feira) - Manuela vê Davi e Megan se beijando

Gláucia disfarça a sua presença no escritório e enfrenta Jonas. Megan tenta seduzir Davi. Manuela pede para Arthur ajudá-la a observar Bóris. Dorothy organiza o escritório de Barata. Marisa pede uma nova chance para Sílvio. Jonas ameaça tirar o patrocínio da Parker TV se Pamela apresentar o Júnior em seu programa. Dorothy e Susana conversam sobre o namoro de seus filhos.

Vander inicia sua dinâmica com Brian. Após uma discussão com Pamela, Jonas decide sair de casa. Verônica chega a Florianópolis. Herval se prepara para viajar. Manuela vê Davi e Megan se beijando. Pamela afirma a Dorothy que não sofrerá pelo marido. Jonas bate à porta do quarto do hotel de Verônica e diz que saiu de casa. Pamela procura Herval.

Dia 23 (sábado) - Herval e Pamela passam a noite juntos

Pamela e Herval se beijam. Jonas pede para Verônica ficar com ele. Davi e Megan namoram. Manuela sofre por causa de Davi. Dante avisa a Rita que sairá em turnê, e ela pensa em Fred. Herval e Pamela passam a noite juntos. Ernesto vê quando Pamela deixa a Plugar, e a apresentadora pede sigilo sobre sua presença no local.

Marisa decide voltar com Sílvio para o apartamento de Gláucia, já que a sogra não mora mais lá. Herval se arruma para viajar. Brian fica inseguro com a reprogramação de Vander. Pamela avisa a Davi que não poderá lançar o Júnior em seu programa. Megan, Ernesto e Davi pensam em fundar uma nova empresa para lançar o Júnior. Herval chega ao hotel onde Verônica está hospedada.

