"Geração Brasil": capítulos de 14 a 19 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 14 a 19 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira) - Cidão é preso

Davi não aceita a demissão de Matias e discute com Jonas. Manuela e Davi se desentendem. Luene chega na Plugar e ajuda Vander e Mosca a dar continuidade ao golpe em Daphne. Gláucia, que finge ser Daphne, percebe a mentira e avisa a polícia. Matias chega à Plugar minutos antes da polícia e acaba preso junto com Vander, Mosca e Luene. Gláucia tenta chantagear Danusa.

Percy decide liberar Mosca, Matias e Luene se Vander ajudar a polícia a capturar Cidão. Cidão é preso. Megan se esconde no carrinho de comida que Nacho levará para a casa de Manuela. Verônica e Edna criticam Brian pela internet ao descobrir que Cidão foi preso. Nacho descobre Megan embaixo de seu carrinho, no momento em que Davi chega à casa de Manuela.

Dia 15 (terça-feira) - Manuela intercepta Megan no salão da Marra Brasil

Nacho não deixa Davi perceber a presença de Megan. Jonas, Pamela, Brian e Dorothy leem o blog de Edna, que critica Brian. Megan oferece um anel para Janaína, em troca da chave do apartamento de Manuela. Manuela e Davi se surpreendem com a presença de Megan no quarto. Danusa e Matias se beijam. Davi pede para Pamela manter Megan longe dele.

Manuela e Davi confirmam que Bóris armou para Matias e decidem se vingar. Rita tem uma ideia para ajudar Pamela com seu novo programa. Jonas decide colocar Davi no lugar de Bóris como chefe de programação. Verônica repreende Vicente por ter faltado à aula. Manuela intercepta Megan no salão da Marra Brasil. Rita chega à mansão Marra, e Pamela e Brian decidem criar o Geração Nem-nem.

Dia 16 (quarta-feira) - Jonas sente ciúmes de Pamela com Herval

Manuela e Megan se enfrentam. Brian, Rita e Pamela conversam sobre o novo programa. Pamela sugere que Megan faça uma reprogramação cerebral com Brian. Sílvio marca uma reunião de Jonas com Barata. Ernesto sugere que Barata escolha uma nova garota-propaganda. Danusa recebe sua primeira parte dos lucros da empresa e causa inveja na família.

Barata anuncia o concurso da nova "Garota do Barata", e Luene decide participar. Herval aceita que a reunião do programa de Pamela seja feita na Plugar. Brian reprograma o cérebro de Megan. Gaspar sugere que Matias seja o primeiro a participar do programa de Pamela e Brian. Jonas sente ciúmes de Pamela com Herval. Megan vai à casa de Rita para falar com Davi e Manuela.

Dia 17 (quinta-feira) - Barata escolhe a nova 'Garota do Barata'

Megan afirma a Davi que Pamela pode tentar convencer Jonas a financiar o Júnior, e Manuela desconfia. Pamela garante a Jonas que ele não precisa se preocupar com Herval. Igor tem uma crise e Manuela se preocupa. Verônica encontra o frasco de calmante de Sandra e decide procurá-la. Lara investiga as ações de Silvio como síndico do prédio e decide se candidatar.

Ernesto vibra com a repercussão do concurso da "Garota do Barata". Davi recusa a ajuda de Megan e Pamela. Iracema flagra Gláucia roubando as revistas dos moradores. Jonas desmarca a reunião com Barata. Barata escolhe a nova "Garota do Barata". Gláucia e Marisa se unem para ajudar Sílvio a permanecer como síndico do prédio. Gláucia invade a sala de Jonas. Pamela chama Davi para conversar.

Dia 18 (sexta-feira) - Davi fala sobre o Júnior para Pamela

Davi tenta resistir, mas fala sobre o Júnior para Pamela. Gláucia obriga Jonas a cumprir seu acordo com Silvio e se convida para a festa na casa do filho. Pamela convida Davi e a família para uma festa em sua casa. Marisa e Danilo descobrem um segredo de Lara. Davi conta para Manuela que falou com Pamela sobre o Júnior. Danusa e Rita concordam que Brian pode ajudar Matias a encontrar sua vocação. Janaína pensa em uma forma de ir à festa de Jonas.

Manuela tenta convencer Igor a continuar seu tratamento. Verônica vê Vicente com roupas novas e desconfia da explicação do filho. Barata fica radiante com o convite para ir à festa de Jonas. Marisa revela o segredo de Lara, e Sílvio é reeleito síndico do prédio. Gláucia denuncia Lara nas redes sociais. Janaína mente para Igor levá-la à festa de Jonas. Verônica parte para Brasília.

Dia 19 (sábado) - Megan divulga uma foto com Davi

Jonas e Pamela recebem seus convidados. Lara descobre que foi desmascarada nas redes sociais e faz um post que deixa todos preocupados. Davi e Manuela chegam para a festa. Dorothy flagra Gláucia no quarto de Pamela. Manuela descobre que Janaína facilitou a entrada de Megan em sua casa no dia de seu jantar com Davi e discute com a cunhada. Brian hipnotiza Luene e Marisa.

Ernesto e Shin se desesperam ao ver o post de Lara e correm para encontrá-la. Shin e Lara conversam. Igor discute com Janaína. Pamela comenta com Jonas sobre Júnior e deixa o marido furioso. Manuela critica Davi por enfrentar Jonas. Brian desperta Marisa e Luene. Verônica chega a Brasília e pensa em Jonas. Pamela resolve se aliar a Megan contra Manuela. Megan divulga uma foto com Davi.

