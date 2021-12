"Geração Brasil": capítulos de 12 a 17 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 12 de abril a 17 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 12 (Segunda-feira) - Sandra invade a sala de Jonas Marra

Danilo se apresenta para Megan. Murphy flagra Manuela mexendo no projetor. Jonas e Verônica trocam olhares. Pamela se surpreende com a apresentação de Luene no show de calouros. Davi instala um vírus no computador de Jonas. Jonas conquista a plateia, e Davi fica apreensivo. A imagem de Manuela surge no projetor em que Jonas faria sua palestra.

Megan pede para conhecer o quarto que foi de seu pai. Jonas pede para falar com Manuela. Pamela vê Herval no estúdio e fica aflita. Megan afasta Danilo. Gláucia se surpreende ao encontrar a neta em seu apartamento. Verônica procura Jonas, e Sandra invade a sala do empresário.

Dia 13 (Terça-feira) - Pamela leva Gláucia para falar com Jonas

Sandra faz acusações sobre Jonas. Herval se oferece para ajudar Pamela a encontrar a filha. Pamela repreende Megan por procurar a família do pai. Jonas descarta o broche de Sandra, que na verdade é uma câmera. Verônica e Jonas pensam um no outro. Domênico convida Manuela para morar com ele em São Francisco.

Manuela convence Igor a fazer seu show. Megan combina de se encontrar com Danilo. Davi, Rita e Herval recebem os investidores na Plugar. Manuela avisa a Igor que eles precisam pagar o advogado do pai. Pamela leva Gláucia para falar com Jonas.

Dia 14 (Quarta-feira) - Jonas causa apagão com apenas um toque no celular

Jonas se enfurece com Pamela e manda Gláucia embora de sua casa. Matias e Davi são expulsos da faculdade. Gláucia chantageia Jonas. Bóris não aceita que Ernesto coloque Elias como administrador do Ouriço. Rita pede que o reitor da faculdade readmita Davi e Matias. Manuela participa do abaixo-assinado contra a expulsão de Davi e Matias.

Brian se preocupa com o estado de Maria e Dorothy se preocupa com o filho. Megan convence Jonas a conversar com Gláucia. Os acionistas decidem divulgar o documentário de Brian. Lara avisa a Ernesto que o Ouriço está fora do ar. Os investidores do projeto de Davi o questionam sobre sua expulsão da faculdade. Jonas apaga as luzes da Barra com um toque no celular.

Dia 15 (Quinta-feira) - Jonas não consegue esconder fascinação por Verônica

Jonas ameaça a mãe para mantê-la afastada de sua família. Plugar perde o apoio dos investidores, e Rita e Herval culpam Davi. Manuela invade o sistema da empresa que a contratou. Herval decide devolver a verba extra que a Plugar recebeu. Jonas manda convidar Verônica para cobrir a festa de gala em sua homenagem.

Moreira sugere que Pamela apresente um programa na Parker TV. Edna pede para Herval escrever um artigo criticando Jonas. Jonas agradece a premiação e apresenta uma palestra, sem ver que os slides foram adulterados. Alex procura Maria para descobrir o segredo de Brian. Bóris diz a Ernesto que tirou o Ouriço do ar. Jonas não consegue esconder sua fascinação por Verônica. Davi se desespera ao ver seu protesto na apresentação de Jonas.

Dia 16 (Sexta-feira) - Herval beija Pamela

Jonas não consegue interromper o protesto contra ele. Davi conta para Herval sobre o vírus que instalou e o ajuda a escrever seu artigo. Pamela questiona Murphy sobre as acusações contra o marido. Verônica afirma a Edna que escreverá uma grande matéria sobre o ocorrido e não teme represália de Jonas. Manuela, Igor, Janaína e Thales vão para a Califórnia.

Ernesto avisa à família que Bóris terminou a sociedade entre eles. Jonas discute com Pamela. Davi implora para Vicente não contar para Verônica que ele é Golias. Danilo procura Megan e pede para ela ir com ele até a Marra Brasil. Edna confirma o fim do Ouriço. Pamela procura Herval e fica encantada com o trabalho da Plugar. Herval beija Pamela. Jonas se desculpa com a esposa.

Dia 17 (Sábado) - Manuela descobre que está sendo enganada por Domênico

Jonas pensa em investir na Plugar, e Pamela o critica. Manuela janta com Domênico. Megan sai para dançar com Danilo. Marisa beija Vander. Danilo vê Megan beijar um rapaz em uma festa. Pamela decide fazer um programa da Parker TV. Jonas decide dar uma entrevista exclusiva para Verônica. Davi, Mosca, Vander e Matias vendem internet pela Gambiarra. Verônica escreve sua matéria sobre Jonas.

Pamela entra em uma comunidade disfarçada e encontra Herval. Ludmila termina seu romance com Ernesto. A diretoria prorroga a temporada da Navegabeat no Centro Cultural. Mosca comunica o desaparecimento de Vander. Manuela descobre que está sendo enganada por Domênico. Débora mostra para Verônica a denúncia que recebeu contra Jonas.

