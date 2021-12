"Geração Brasil": capítulos de 11 a 16 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Geração Brasil", da Globo, de 11 a 16 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 11 (segunda-feira) - Pamela flagra Jonas no camarim de Verônica

Gláucia comemora a denúncia contra Jonas. Verônica pede total liberdade para liderar a entrevista com a família Parker-Marra. Megan acredita na denúncia feita contra o pai. Verônica conversa com a mãe de Jerôme, pai biológico de Megan. Pamela flagra Jonas no camarim de Verônica. Lara acredita que Shin é o responsável pela divulgação do vídeo contra Jonas.

Verônica garante a Débora que não escreverá a biografia de Jonas. Megan sonha com Davi. Davi não gosta da intimidade entre Arthur e Manuela. Pamela confessa a Dorothy sua desconfiança de Jonas. Pamela questiona Murphy sobre o projeto de Manuela e decide contar para Davi tudo o que descobriu a respeito da moça. Herval questiona Verônica por conta de seu afastamento. Davi cobra explicações de Manuela sobre o projeto 3D.

Dia 12 (terça-feira) - Davi e Manuela terminam o namoro

Davi e Manuela terminam o namoro. Herval dá um ultimato em Verônica. Ernesto encontra com Elias e Susana. Dorothy estranha Lara não querer ficar sozinha com Brian. Igor apoia Manuela e diz que ela fez bem em não contar a verdade para Davi. Brian decide passar o dia com Lara e Tomás. Após ser demitido, Moreira pede para Dorothy ajudá-lo a continuar na Parker TV.

Jonas se enfurece com o sumiço de Davi, que não comparece à reunião com os diretores da Marra. Marisa se disfarça para encontrar Sílvio. Davi conta para Ernesto que acabou o namoro com Manuela. Brian tenta tranquilizar Jonas. Verônica sofre por causa de Jonas, e Edna a consola. Megan encontra com Davi por acaso e o consola. Manuela chora por causa do ex-namorado. Megan leva Davi para casa. Jonas e Verônica se beijam.

Dia 13 (quarta-feira) - Jonas retira Davi da equipe do projeto 3D

Megan ajuda Davi a dormir. Jonas e Verônica passam a noite juntos. Ludmila e Ernesto se beijam. Sílvio mente para Gláucia e vai ao encontro de Marisa. Jonas se declara para Verônica. Megan tira uma foto ao lado de Davi, que está adormecido. Brian tenta tranquilizar Pamela pelo sumiço de Jonas. Murphy chega na Marra e encontra Jonas delirando. Edna tenta confortar Verônica.

Manuela liga para Davi e se entristece quando Megan atende o telefone. Megan toma café-da-manhã com Dante. Rita não entende por que Davi terminou o namoro com Manuela. Vander reclama da presença de Ernesto em sua casa. Bóris pede Ludmila em casamento. Edna aconselha Verônica a ficar longe de Jonas. Megan tenta ficar com Davi, mas é dispensada. Davi discute com Manuela e Jonas o retira da equipe do projeto 3D.

Dia 14 (quinta-feira) - Verônica decide se afastar de Jonas

Davi enfrenta Jonas. Dante e Rita se preocupam com Davi. Pamela descarta Vander como candidato do Geração Nem-Nem. Bóris tenta se aproximar de Manuela. Ernesto descobre que Ludmila ficou noiva. Pamela consola Megan. Davi sofre por causa de Manuela. Manuela almoça com Arthur. Evangelina tenta se reaproximar de Brian. Gláucia se irrita ao saber que Danusa e Marisa contrataram alguém para ajudá-las no novo apartamento.

Barata e Elias flagram Sílvio com Marisa, mas não a reconhecem. Davi pede para conversar com Herval. Tomás tem febre e Brian e Lara são obrigados a viajar sozinhos para São Paulo. Davi observa Megan na Plugar. Verônica descobre que Jonas usou sua doença para mentir para Pamela sobre a noite que passaram juntos. Marisa conta para Danusa que está namorando Sílvio às escondidas. Verônica decide se afastar de Jonas. Aroeira procura Gláucia.

Dia 15 (sexta-feira) - Vander pula no capô do carro de Pamela

Aroeira conta para Gláucia que mentiu sobre seu estado de saúde para Verônica. Iracema afirma às amigas que não quer Gláucia morando em sua casa. Aroeira diz a Gláucia que não quer se vingar de Jonas. Brian e Lara descobrem mais afinidades durante a viagem. Manuela reclama para Igor da proximidade entre Davi e Megan. Sílvio teme que Gláucia descubra que ele está saindo com Marisa. Pamela fica abalada com a frieza com que Jonas fala de Davi.

Luene divulga uma foto de Ernesto servindo mesas no bar do Caolho. Davi conversa com Jonas sobre um projeto e o deixa impressionado com seu talento. Tomás encontra Shin e pede para trabalhar com ele na Parker TV. Bóris leva Ludmila ao bar onde Ernesto trabalha. Gláucia flagra Sílvio e Marisa juntos. Vander pula no capô do carro de Pamela e depois cai desacordado. Gláucia faz uma proposta para Aroeira.

Dia 16 (sábado) - Arthur se insinua para Manuela

Gláucia explica seu plano para Aroeira. Pamela leva Vander para uma clínica. Bóris passa mal com a comida servida por Ernesto, e Ludmila e Alice se divertem. Ernesto pede para Pamela ajudá-lo a conseguir um emprego na Marra. Gláucia liga para Danusa, e Marisa desconfia. Lara conta para Brian sobre a ideia de Tomás trabalhar com Shin. Barata se apresenta para a sua reprogramação com Brian. Herval vê as cenas de Verônica e Jonas captadas pelo drone e faz um telefonema misterioso.

Débora marca um encontro com Verônica. Jonas decide testar a fidelidade de Davi. Brian define o diagnóstico de Barata, e Dorothy se oferece para ajudá-lo. Gláucia e Aroeira armam contra Danusa. Brian beija Lara. Arthur se insinua para Manuela. Davi pensa em abandonar a Marra. Pamela não consegue falar sobre Ernesto com Jonas. Herval e Débora conversam sobre Verônica. Jonas avisa a Davi que produzirá uma nova versão Júnior com alterações.

