‘Geek Tour Adventures’ traz opções de turismo nerd

Com estreia prevista para o final do primeiro semestre, no canal Play TV, a primeira temporada da série televisiva Geek Tour Adventures levará para a telinha 10 episódios com temas variados sobre turismo geek no Brasil.

Produzida pela produtora Movioca, o seriado tem a equipe composta por baianos. Com direção e condução de Rodrigo Luna, co-direção e roteiro de Pedro Perazzo, direção de fotografia de Jero Soffer, pesquisa e produção de Tais Bichara e produção executiva de Amadeu Alban, o trabalho busca retratar para o público a experiência de destinos nerds escolhidos por todo o país.

Temas

As gravações iniciadas em novembro do ano passado tiveram como parada inicial a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, onde foi abordado o primeiro tema: vida medieval, retratado no Torneio do Rei do Vale.

Em Salvador, a Geek Tour Adventures acompanhou o Conselho Jedi e participações na estreia do filme Star Wars: Os Últimos Jedi, tradição dos fãs da saga.

Além do Cine Concerto, evento que já está fixado na memória dos baianos e atrai grande público par as apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

“Elencamos os 10 temas que queríamos abordar e com isso fomos pesquisando os lugares que sediariam esses conteúdos. Buscamos trazer destinos de lugares variados do país”, conta Rodrigo Luna, personagem condutor da produção.

Para apresentar o mundo dos cosplays, a série desembarcou em Fortaleza e acompanhou o evento Sana Fest, maior evento de cultura pop e geek do Norte-Nordeste do Brasil, e que acontece duas vezes ao ano.

Em São Paulo, local que abarca o maior número de episódios do seriado, o personagem condutor de Luna vive a experiência dos esportes eletrônicos, os e-Sports, fenômeno de grande alcance e aceitação entre os jovens.

Batalha de robôs e jogos de tabuleiro também serão motes de episódios gravados na Terra da Garoa.

Em Campos do Jordão, o projeto aborda a Escola de Magia e Bruxaria (EMB ), que oferece aos alunos uma imersão no mundo da magia, inspirado na saga Harry Potter.

As gravações seguem até maio e ainda vão trazer para o público a cena RPG de Curitiba (PR), o Festival Internacional De Quadrinhos De BH (FIQ) e o caso do ET de Varginha – estes em Minas Gerais.

Condução

Para Pedro Perazzo, co-diretor da produção, o maior diferencial da série é o envolvimento do personagem condutor, Rodrigo Luna, com os destinos.

“Ele se envolve e participa diretamente de todas as coisas geeks que estamos registrando, não é um mero apresentador, é um personagem dentro da série. Tudo que nós colocamos como turismo geek ele vai fazer e experimentar”, conta Pedro.

“Está sendo inusitado e divertido. Desvendar essas cidades, que na maioria eu já conhecia, por uma ótica diferente do turismo tradicional é uma experiência única”, diverte-se Rodrigo Luna.

