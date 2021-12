"Game of Thrones" terá pré-estreia em estádio

Para comemorar a volta da renomada série "Game of Thrones", a rede de televisão HBO organizará um evento no estádio coberto Barclays Center, no bairro do Brooklyn, em Nova York, anunciou a organização do local.

Os fãs nova-iorquinos poderão assistir ao primeiro episódio da quarta temporada em pré-estreia, no dia 20 de março, num telão especialmente montado para receber 7.000 pessoas.

Toda a renda arrecadada durante a noite —o ingresso custará US$ 15 (cerca de R$ 35)— será revertida em obras de caridade.

Baseada da obra do escritor norte-americano George R.R. Martin, "Game of Thrones" retrata a luta incessante pelo poder supremo no continente fictício de Westeros. A 4ª temporada da série vai ao ar na HBO a partir de 6 de abril.

