"Game of Thrones" lidera indicações ao Emmy 2014

A série "Game of Thrones", do canal "HBO", lidera as indicações da 66ª edição dos prêmios Emmy ao aparecer na disputa de 19 estatuetas, incluindo a de melhor série dramática.

As minisséries "Fargo" e "American Horror Story: Coven", ambas da "FX", receberam 18 e 17 candidaturas, respectivamente, enquanto o filme para televisão "The Normal Heart", exibido pela "HBO", recebeu 16 indicações ao principal prêmio da TV americana.

"Breaking Bad", encerrada em setembro de 2013 e que levou o prêmio de melhor série de drama no ano passado, também obteve 16 indicações, incluindo as categorias de melhor série dramática e melhor ator (Bryan Cranston).

Segundo o anúncio feito hoje pela Academia da Televisão, os adversários de Cranston são Kevin Spacey ("House of Cards"), Jon Hamm ("Mad Men") e Jeff Daniels ("The Newsroom"), além de Matthew Mcconaughey e Woody Harrelson, ambos por "True Detetive".

Já na categoria de melhor atriz de comédia, marcada pela ausência da atriz colombiana Sofía Vergara ("Modern Family"), as indicadas são Julie Bowen ("Modern Family"), Allison Janney ("Mom"), Kate Mulgrew ("Orange is the New Black"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live"), Mayim Bialik ("The Big Bang Theory") e Anna Chlumsky ("Veep").

No campo dramático, as atrizes indicadas foram Michelle Dockery ("Downton Abbey"), Julianna Margulies ("The Good Wife"), Claire Danes ("Homeland"), Robin Wright ("House of Cards"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex") e Kerry Washington ("Scandal").

A cerimonia de premiação da 66ª edição dos prêmios Emmy, que contará com apresentação do comediante Seth Meyers, será realizada no próximo dia 25 de agosto, em Los Angeles.

