"Game of Thrones" lança trailer da 5ª temporada

O trailer da quinta temporada da série "Game of Thrones", exibida pelo HBO, foi lançado durante evento da Apple, na noite desta segunda-feira, 9, em que foi apresentado o HBO Now, um serviço de streaming exclusivo da Apple, com todo o catálogo do canal.

Assista ao trailer divulgado no Facebook do iTunes:







Inicialmente, o HBO Now estará disponível somente para Apple TVs e nos Estados Unidos, ao custo de 15 dólares por mês. Ainda não há informações de quando o canal chegará ao Brasil ou se expandirá a outras plataformas.

A quinta temporada de "Game of Thrones" estreia em 12 de abril nos Estados Unidos e Brasil, simultaneamente. Ela terá dez episódios, como as temporadas anteriores.

As filmagens foram inspiradas pelo material dos livros quatro e cinco de "As Crônicas de Gelo e Fogo: O Festim dos Corvos" e "A Dança dos Dragões".

