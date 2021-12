Prepare-se, porque daqui a exatos três meses, no dia 14 de abril, chega a oitava temporada de "Game of Thrones". A HBO divulgou a data de estreia da última parte da saga nesta segunda-feira, 14, apresentando, também, um teaser. "O começo do fim", escreveu o canal no seu perfil do no YouTube.

Antes, a empresa tinha apenas mostrado uma cena da nova temporada junto com outras novidades de 2019.

No começo de novembro do ano passado, a revista americana "Entertainment Weekly" revelou a primeira foto oficial da oitava temporada e informações sobre o grande final.

A produção da temporada começou no segundo semestre de 2017 e sua complexidade impediu que a HBO lançasse a série em 2018. O primeiro episódio da última temporada tem alguns paralelos com o episódio piloto, da primeira temporada. Há uma marcha em direção ao castelo de Winterfell, mas agora não é a corte real de Robert Baratheon que chega, mas sim o exército de Daenerys Targaryen.

Assista ao teaser da última temporada de Game of Thrones:

Estadão Conteúdo | Foto: Reprodução | Youtube 'Game of Thrones' ganha trailer e data de estreia da última temporada

adblock ativo