"Game of Thrones" é a série mais popular da história da HBO

"Game of Thrones", a série da HBO vencedora do Emmy superou "Os Sopranos", como a mais popular da emissora, informou a rede de TV a cabo.

Episódios da quarta temporada da série têm uma audiência média de 18,4 milhões de espectadores, incluindo reprises, vídeo sob demanda e exibições em outras plataformas que quebraram o recorde de 18,2 milhões da temporada de 2002 do drama sobre a máfia "Os Sopranos".

Com as mudanças significativas em vídeo sob demanda e gravação de episódios para exibição posteriormente, o público ganhou mais opções desde 2002.

A terceira temporada da série teve em média 14,4 milhões de telespectadores por episódio. Dois episódios da quarta temporada ainda não foram ao ar, e o final está marcado para 15 de junho. A HBO já se comprometeu a fazer as temporadas cinco e seis.

A série da Time Warner Inc, dona da TWX.N HBO, conta com dragões e castelos. É baseada nos livros de fantasia e ficção científica do escritor George RR Martin. O programa, que foi ao ar em 2011, estrelado por Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke e Maisie Williams, é vendido em mais de 200 mercados fora dos Estados Unidos.

