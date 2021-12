A HBO divulgou o trailer da sexta temporada de Game of Thrones, que terá lançamento no dia 24 de abril. Ele apresenta cenas na Casa do Preto e Branco de pessoas que morreram nas temporadas passadas, incluindo Ned, Catelyn e Robb Stark e o rei Joffrey. Jon Snow também aparece e diz: "Uma noite longa está chegando, e a morte chega junto."

Recentemente, Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark na produção baseada na obra de George R. R. Martin, disse que a temporada está "chocante" e que será a melhor de todos os tempos.

Ao longo dos últimos meses, a HBO apresentou alguns teasers desta temporada.

'Game of Thrones' divulga trailer da sexta temporada

