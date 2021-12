"Game of Thrones" bate audiência de "Família Soprano"

A série "Game of Thrones" superou os recordes de audiência estabelecidos no canal americano de televisão a cabo HBO, que tinha alcançado seus melhores registros até o momento graças a "Família Soprano", informou nesta quinta-feira o site The Hollywood Reporter.

A produção baseada na saga de literatura fantástica de George R.R. Martin acumula uma média de 18,4 milhões de espectadores por semana, 200 mil mais que "Família Soprano" em seu melhor momento.

Esse número inclui os mais de sete milhões que veem cada novo capítulo quando estreia aos domingos, assim como o agregado de reproduções em diferentes plataformas.

A melhor marca de "Família Soprano" remonta a sua quarta temporada, transmitida em 2002, quando 18,2 milhões de pessoas acompanharam a série em uma mesma semana.

Os números de "Game of Thrones", por sua vez, parecem não ter atingido seu auge. Sua quarta temporada tem ainda pendentes dois capítulos e a média de audiência supera em 4 milhões à obtida em sua terceira temporada.

No último mês de abril, a HBO renovou "Game of Thrones" por mais duas temporadas. A próxima temporada também deve contar com a participação do ator brasileiro Selton Mello, que viverá o Príncipe Doran Martell.

