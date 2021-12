Galisteu lança programa com marido e quer vaga na Globo

Adriane Galisteu anda meio sem rumo na carreira. Depois de apresentar o "Domingo da Gente", na Rede Record, a atriz agora está mexendo os pauzinhos para tentar um espaço na Globo como atriz.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, já existe uma negociação para Galisteu fazer uma participação na próxima novela (ou minissérie) de Gloria Perez.

Galisteu já atuou na novela Xica da Silva e em peças de teatro, onde foi elogiada.

Mas, enquanto não volta à TV aberta, Galisteu segue com novos projetos para não ficar longe do seu do público. Nesta terça-feira, 5, às 21h20, ela estreia a série "Papo de Cozinha com Dri e Alê", no canal por assinatura Discovery Home & Health, onde recebe convidados em sua casa enquanto o marido Alexandre Iódice, empresário do mundo da moda, mostra seus dotes culinários.

A loura também acabou de lançar um blog e pretente colocar no ar um canal no YouTube, "Galisteu sem Filtro".

