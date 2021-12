Galã dos anos 1980, Eduardo Tornaghi retorna às telinhas em 'Rock Story'

O ator Eduardo Tornaghi ficou conhecido nas décadas de 1970 e 1980 e era considerado um dos galãs da TV. Ele participou de novelas como "A Gata Comeu", "Dancin' Days", e "Vereda Tropical". Agora, retornou às telinhas com uma participação especial em "Rock Story".

Depois dos anos 1990, Tornaghi não foi mais visto na televisão, pois havia abandonado a carreira de ator: virou poeta na ocasião e começou a vender livros nas ruas do Rio de Janeiro. Apenas em 2015 ele fez trabalhos para a televisão, com a série "Lúcia McCartney", do GNT. E agora, está na novela das 19h na Globo, dando vida ao roqueiro Eric.

