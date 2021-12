Gaby Amarantos será primeira convidada de novo programa de Tatá Werneck

O novo programa de Tatá Werneck, o Estranho Show de Renatinho, estreia na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, no Multishow, e o E+ adianta quem vai ser a primeira convidada: a cantora Gaby Amarantos.

Gaby deve participar de alguns quadros musicais e de entrevistas do programa. Além dela, Danilo Gentilli também vai participar do programa de estreia, e vai disputar um quiz com Tatá para saber quem é o maior fã de Chaves.

A atração será apresentada por Tatá e seus parceiros da banda Renatinho, um grupo de grandes humoristas da atualidade formado por ela, Marco Gonçalves, Nil Agra, Maurício Meirelles e Murilo Couto. O programa terá 20 episódios, e irá ao ar de segunda a sexta, à partir das 23h, no Multishow.

