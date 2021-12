Gabriela Duarte faz participação especial em Amor à Vida

Longe das novelas desde Passione, Gabriela Duarte está de volta aos folhetins em Amor à Vida, porém fazendo participação em apenas um capítulo. Mesmo assim, a atriz destaca a importância da personagem, que, com sua morte, irá ajudar na condução da trama.



"A Luana é casada com o Bruno, personagem do Malvino (Salvador). Eles são felizes, se amam de verdade e constroem toda uma vida juntos. Mas acaba que ela morre no parto. E isso vai ter todo um impacto sobre a vida dele A história do Bruno vai mexer com a trama. Ela morre já no primeiro capítulo. É apenas uma participação especial, mas que foi deliciosa de ser feita", entrega ela.

Com saudade da televisão, Gabriela conta que aceitou o convite de Walcyr Carrasco pelo fato de a participação, mesmo que rápida, ser um desafio novo na carreira. "Basicamente sou movida por coisas desafiadoras. Tem uma hora que você faz uma coisa diferente na sua carreira ou então é melhor ficar em casa com os filhos. E foi o que me moveu para estar aqui. Mas isso é uma questão muito complexa, porque o que é novo? O que é desafiador? Não sei… Seria uma discussão longa e depende de um monte de coisas, do meu momento...", explica.



Novos planos - Conhecida por interpretar personagens frágeis como a Maria Eduarda de Por Amor, Gabriela acha que, depois da novela Passione, essa realidade mudou.

Mãe de Manuela e Frederico, Gabriela Duarte conta que o tempo livre que tem sempre é dedicado aos filhos. "Sou uma mãezona. Quero estar ali ao lado deles, ter certeza de que esse momento ao lado dos meus filhos é único. Eles são muito pequenos e precisam de mim. Só de falar, eu fico com os olhos brilhando. Ela está com seis anos e ele um ano e quatro meses", conta.

Apesar de não ser ligada muito em redes sociais, Gabriela acompanha sempre o que a mãe Regina Duarte coloca no ar. "Eu acompanho e acho um barato". Com projetos de voltar à TV, Gabriela entrega apenas que existem negociações.

