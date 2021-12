Funcionários não podem usar mesmo banheiro de Bonner

Alguns atores e atrizes da Rede Globo são tratados diferentes e todo mundo sabe. Agora, os privilégios, antes restritos ao entretenimento, são estendidos a jornalistas, mas não para quer um: só para os mais famosos, como William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores do "Jornal Nacional".

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", figuras do "alto escalão" do jornalismo da Globo têm direito, inclusive, a um banheiro exclusivo só para eles no departamento de comunicação.

Ainda segundo o colunista, nenhum funcionário - além de nomes como Bonner, Chico Pinheiro (Bom Dia Brasil), Renata Vasconcellos e Poliana Abritta (Fantástico), podem utilizar o local. Quem precisa fazer as necessidades fisiológicas, mesmo perto do sanitário exclusivo, devem procurar outro lugar.

Ninguém sabe o motivo dos outros não poderem frequentar o mesmo ambiente dos "medalhões".

