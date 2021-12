Funcionários do SBT 'boicotam' volta de Gugu

Embora Silvio Santos já tivesse até conversado em particular com Gugu e afirmado que as portas do SBT estarão sempre abertas para ele, não é bem isso o que muita gente pensa. Especialmente pessoas da própria família Santos. Para essas pessoas, os argumentos contra Gugu são chavões e os mesmos de sempre: que ele não deveria ter saído bem durante a crise do banco Pan Americano, que ele traiu Silvio, que não dava mais ibope e que Celso Portiolli manteve a mesma audiência de antes...

Claro que vai negar...

...mas uma das forças contrárias à volta de Gugu ao SBT seria Daniela Beyruti, hoje diretora artística da emissora. Há outros funcionários - como o próprio Portiolli - que nada têm contra Gugu, mas que teme seriamente perder seu espaço caso o apresentador retorne à emissora. O curioso é que Gugu não está preocupado com nada disso., Ele tem se dedicado exclusivamente à ampliação de sua produtora em Alphaville e pretende em breve começar a vender programas prontos para as TVs fechadas e abertas.

Pior momento

A produção de O Aprendiz - Celebridades, ainda sem data de estreia na Record, já estuda aumentar o cachê de R$ 50 mil para cada participante, e eliminar o período de confinamento. São esses dois fatores que estão afugentando eventuais candidatos ao reallity show de Roberto Justus. Com sua fama de milionários, os convidados acham que Justus e a Record estão sendo pão-duros e podem aumentar o cacife.

Sem chance

Além de Adriane Galisteu, descartada de vez pela Record, outra que não tem a menor possibilidade de descolar uma vaguinha na casa é Daniela Cicarelli. Suas participações no Domingo da Gente não agradaram à direção da emissora.

Deixem-no em paz

Impressionante a virulência dos ataques que Roberto Carlos tem sofrido desde que aceitou fazer propaganda para um comercial de um frigorífico. O que mais irrita é que boa parte dos que se dizem vegetarianos admitem que "comem um peixinho de vez em quando". Ou seja, peixe não é animal. Então pode. Ainda bem que carne de anta não está na moda.

Curioso é que...

...Fátima Bernardes também acaba de estrear em uma propaganda envolvendo frigorífico, mas ninguém nem deu bola.

Velório

Algumas produções de programas esportivos da Globo ainda não se conformaram com o fim do relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine. Já havia um punhado de pautas emotivas preparadas para ir ao ar quando a Copa começasse. Tipo, Bruna na arquibancada torcendo pelo amado. Ou Neymar mandando beijinhos para as câmeras da Globo homenageando a amada. Infelizmente a realidade é maior que a breguice de produtores com pouca criatividade.

Vai longe...

O novo canal Rolling Stone -- que vai se dedicar muito mais às celebridades do que à música - só deve estrear em 2015 e será transmitido na mesma frequência da MTV. Ou seja, será um canal aberto em UHF, assim como a TV Gospel ou o canal 21. Basta ajustar a antena que todos poderão assistir.

Vai longe?

Cauã Reymond voltou a circular com Grazi Massafera de braços dados. Esses famosos não sabem mesmo o que querem... hehehehehe...

adblock ativo