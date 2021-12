'Fui ingênua, fui infantil', afirma Nadja após ser eliminada de 'A Fazenda'

Após a eliminação de 'A Fazenda', a participante Nadja Pessoa afirmou que errou ao chutar Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar. "Fui ingênua, fui infantil", afirmou a empresária, que acrescentou que "senti que usaram de malícia pra poder me pegar ali no programa ao vivo e me desestabilizar. Tanto foi pensado que quando viram que eu estava chorando, o Caique foi lá e colocou o pé na minha cama".

A Record TV anunciou a expulsão da participante atual edição do reality show nesta terça, 6. Após um desentendimento, Nadja, que estava deitada na cama, próxima a Caique, usando salto alto, deu alguns chutes em direção ao pé e à perna do peão em um momento de raiva: "Tira o pé da minha cama!".

A decisão chegou aos participantes por meio de carta lida pela fazendeira da semana, a ex-paquita Catia Paganote. "Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo."

Assista ao momento abaixo:

