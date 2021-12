Fuga de Morena será igual a de um famoso traficante carioca

Em "Salve Jorge", Jéssica (Carolina Dieckmann) e Morena (Nanda Costa) vão conseguir fugir do apartamento das traficadas, em Istambul. Morena se aproxima de Jéssica no apartamento e a loira avisa para ter cuidado com Rosângela (Paloma Bernardi).

"Tem um cara lá do Alemão que fugiu de uma cadeia forte de um jeito que vai dar pra gente fazer", diz Morena. Jéssica mostra o ar-condicionado. Em entrevista ao jornal "O Dia", a autora Glória Perez garantiu que elas escaparão da mesma maneira que um conhecido traficante do Rio: pelo buraco do ar-condicionado.

A primeira tentativa de fuga de Morena será dia 11 de dezembro, depois que a jovem for leiloada.

