"Friends", uma amizade que nasceu há 20 anos

Perto de completar 20 anos, "Friends", uma das séries mais populares da história, continua causando frisson nos fãs, mas seus atores, com exceção de Jennifer Aniston, não conseguiram alcançar o mesmo sucesso no cinema.

"Friends", que completa duas décadas no dia 22, fez história apostando em um humor cotidiano e atemporal, direcionado para todos os públicos, desde sua abertura com "I'll be there for you", do The Rembrandts, passando pelos cafés no Central Perk e os romances dos seis amigos residentes em Manhattan.

De acordo com Sara Ceberio, uma publicitária que se declara fã número um da série, o que mais se destaca em "Friends" é "seu 'timing' impecável", pautado no roteiro e no trabalho de Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

"O humor era sempre inteligente e, ainda nos momentos mais delicados, tratava tudo de forma elegante. Não se buscava o riso fácil, mas a frase perfeita para o momento e o personagem", disse à Agência Efe Sarah, que ressaltou a maneira como o espectador se identificava com essas personagens.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, com sua energia e juventude, tinham personalidade e empatia suficientes para distinguir-se do tom de "Seinfeld", "Frasier" e "Mad About You", comédias que dominavam as noites de quinta-feira, até a estreia da aposta de David Crane e Marta Kauffman, que superou 24 milhões de espectadores em sua primeira temporada.

Para comprovar o sucesso e a influência da série na cultura popular, basta ir aos cabeleireiros de Nova York, onde os pedidos de cortes como os de Rachel ainda são muito solicitados, ou então perceber a quantidade de homens que adotou o "How you doin'?" (Como você está?) de Joey como forma de aproximação das mulheres.

"Friends" estreou no dia 22 de setembro de 1994 na "NBC" e se despediu em 6 de maio de 2004, após 236 episódios que deram forma à brilhante comédia, reconhecida com o Emmy, o Globo de Ouro, o prêmio do Sindicato de Atores dos EUA, o Bafta, entre outros prêmios.

Nessas 10 temporadas, grandes nomes de Hollywood participaram dos episódios, tais como Brad Pitt, Robin Williams, Ben Stiller, George Clooney, Bruce Willis, Julia Roberts e Reese Witherspoon.

Cox trabalhou na saga aterrorizante "Pânico", Kudrow apareceu em filmes como "Máfia no Divã" e "Romy e Michele", assim como Perry em "E Agora, Meu Amor?", "Meu Vizinho Mafioso" e "A Serviço de Sara", e LeBlanc não foi proeminente nas participações em "Perdidos no Espaço: O Filme" e "As Panteras".

Por outro lado, Aniston se consagrou como uma das rainhas da comédia graças a títulos como "Quero Ficar com Polly", "Separados pelo Casamento", "Marley & Eu", "Quero Matar Meu Chefe" e "Família do Bagulho".

Está claro que não haverá nenhum tipo de encontro entre os atores em função do aniversário. O mais próximo disso foi a aparição das atrizes no final de agosto no programa de Jimmy Kimmel, onde não hesitaram em parodiar suas personagens.

Em julho, Aniston, Cox e Kudrow foram ao Craig's, um dos restaurantes da moda em Los Angeles, para comemorar o noivado de Cox com o roqueiro Johnny McDaid, da banda Snow Patrol.

"Somos seis amigos e há dez anos tento reunir todos em um jantar. Ainda não aconteceu", confessou Cox no programa de David Letterman, deixando transparecer que os problemas de agenda impedem que o grupo se veja com mais frequência.

Pode ser que nunca retomem esses papéis, mas os atores demonstraram a amizade que os une ao aparecer em vários dos projetos que lideraram desde que a série acabou em 2004, como ocorreu com "Cougar Town", "Dirt", "Terapia Virtual", "Go On - Seguindo em Frente" e "Episodes".

Para resistir à nostalgia, o espectador tem a opção de visitar os estúdios da Warner Bros em Burbank (Califórnia), onde estão os platôs da série, ou então a recriação do Central Perk, em Manhattan, que ficará aberto até o dia 18 de outubro.

"Sempre soubemos que a série deveria acabar quando as personagens formassem suas próprias famílias", reiterou Kauffman em várias ocasiões. "Nesse momento, os amigos deixam de ser sua família e tudo muda de novo".

adblock ativo